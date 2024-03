Peter Hohl: 'Wir waren 2 unterschiedliche Typen, die ein neues Strickmuster kreierten'

Interview

von Mario Thunert 27. März 2024, 00:01 Uhr

Von 1967 bis 1979 war Peter Hohl der Assistent von Eduard Zimmermann. Als Hinweis-Präsentator, Koordinator und Drehbuchautor trug er dazu bei, «Aktenzeichen XY» zu etablieren. Im Gespräch mit Mario Thunert blickt er auf die damalige Zeit zurück.

Meine Mutter war der Meinung, ich solle mir Albert Schweitzer als Vorbild nehmen, also Theologie studieren - ich war dagegen. Mir schwebte als Vorbild mehr Max Frisch oder Friedrich Dürrenmatt vor. Ich begann Theaterstücke zu schreiben, mit denen ich einen Wettbewerb unter Karlsruher Schulen gewann. Also dramaturgisches Schreiben hat bei mir schon sehr früh angefangen.Das ging von meiner Deutschlehrerin aus, die es verstanden hat, die ganze Klasse zu begeistern. Ich habe daraufhin am Gymnasium eine Theatergruppe gegründet und meine Zukunft am Theater gesehen, was sich nicht vertragen hat mit den Vorstellungen meiner Mutter. Wir haben uns dann auf den Kompromiss geeinigt, dass ich Deutschlehrer werde. Insofern habe ich begonnen, Germanistik und Geschichte in Heidelberg zu studieren, wo ich aber keinen Abschluss gemacht habe. Nebenbei absolvierte ich die Schauspielschule.Ja, ich denke auch, dass sich diese Ausbildung dann ausgewirkt hat. Man lernt bei einer Schauspielausbildung, das, was man sagt, auch zu fühlen. Dadurch kommt es intensiver rüber, als wenn man einfach nur einen Text absondert.Um wieder auf den Berufseinstieg zu kommen: Ich bin durch einen Zufall zur „Rhein-Neckar-Zeitung“ gekommen. Da habe ich ein verkürztes Volontariat zum Redakteur gemacht. Anschließend bin ich durch ein Casting zum Südwestfunk nach Baden-Baden gekommen.Ja, da waren elf Kollegen und ich wurde ausgewählt. Ich hatte dann das Glück, die Radiosendung «Heute Mittag» im jungen Alter von 24 zu leiten. Wie ich dazu gekommen bin, weiß ich bis heute nicht genau 😉Genau. Bei einer weiteren Magazinsendung musste ich zu Wirtschaftskriminalität recherchieren, wovon ich überhaupt keine Ahnung hatte. Ein Kollege sagte mir: 'Da gibt es so einen Zimmermann, der macht im Fernsehen eine Sendung über Betrugsmaschen'. Also nahm ich Kontakt auf zu diesem Herrn Zimmermann. Ich schlug ihm dann vor, 1½ -minütige Radiobeiträge zu machen, in denen wir Betrugsfälle aus «Vorsicht Falle» (Zimmermanns 1. ZDF-Sendung) zu Hörfunkspots aufbereiteten. So war unser erster Kontakt – das heißt, ich war der Redakteur und Eduard Zimmermann mein freier Mitarbeiter