Eishockey-WM landet bei ProSieben

TV-News

Die Rechte hat sich Seven.One vor einem Jahr gesichert.

Die neue Heimat der Eishockey-Weltmeisterschaft ist ProSieben . Der Sender überträgt die deutschen Spiele. Sportdeutschland.TV sicherte sich im vergangenen Jahr einen langfristigen Vertrag mit der IIHF. Im vergangenen Jahr hieß es, Seven.One könne bis zu 29 Spiele der Eishockey-Weltmeisterschaft übertragen.Die 87. Eishockey-Weltmeisterschaft findet in Prag und Ostrava in der Tschechischen Republik statt. Das Turnier beginnt am Freitag, 10. Mai 2024, um 16.20 Uhr mit der Partie Schweiz - Norwegen in Prag, zeitgleich wird in Ostrava die Partie Slowakei - Deutschland angepfiffen. Ab 15.45 Uhr meldet sich das Team mit Vorberichten aus der Arena.ProSieben Maxx zeigt weitere Spiele. Damit sind die Spiele nicht nur im linearen Fernsehen, sondern auch bei Joyn und ran.de zu sehen. Übertragen werden die beiden Viertelfinalspiele, die beiden Halbfinalspiele, das Spiel um Platz drei und das Finale. Die deutsche Mannschaft spielt am 11. Mai gegen die USA, am 13. Mai gegen Schweden, am 15. Mai gegen Lettland, am 17. Mai gegen Kasachstan und am 18. Mai gegen Polen. Außerdem muss die Mannschaft am 21. Mai - bereits um 12.20 Uhr - gegen Frankreich antreten.Hannes Hiller, ProSieben-Senderchef: „Großer Sport gehört auf einen großen Sender. Die deutsche Eishockeynationalmannschaft hat mit Olympia-Silber 2018 und dem Vizeweltmeistertitel 2023 Geschichte geschrieben. Diese Geschichte möchten wir bei der Weltmeisterschaft im Mai und in den kommenden Jahren auf ProSieben weiterschreiben.“Matthias Killing und Christoph „Icke“ Dommisch sind in Tschechien, Basti Schwele und Rick Goldmann kommentieren die Partien. Gernot Bauer, „ran“-Sportchef: „Das deutsche Nationalteam glänzt seit Jahren mit großartigem Eishockey und hat sich einen Platz unter den Topmannschaften der Welt erspielt. Mit unserem top besetzten ‚ran Eishockey‘-Team vor Ort und einem Spitzen-Paket über ProSieben, ProSieben MAXX, Joyn und ran.de möchten wir diesen großartigen Sport gebührend feiern und noch mehr Menschen dafür begeistern. Auf eine spannende WM mit vielen sportlichen Glanzmomenten!“