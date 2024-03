ntv erörtert Spezialkasernen

TV-News

Mitte April wird der Nachrichtensender am späten Abend Bundeswehr-Stützpunkte vorstellen.

Am Montag, den 15. April 2024, packt der Nachrichtensender ntv die Dokumentationaus. Es soll rund 250 militärische Standorte in Deutschland geben, darunter sind ganz besondere Orte, wie der Free-TV-Sender ankündigt. Die Reportage wird ab 22.05 Uhr gesendet.Kasernen, Fliegerhorste und Häfen der Bundeswehr - militärische Sicherheitsbereiche, die in der Regel von uns Bürgern nicht betreten werden dürfen. Mehr als 250 solcher militärischen Standorte betreibt die Bundeswehr - über ganz Deutschland verteilt. Bei vielen dieser Kasernen handelt es sich um ganz normale militärische Einrichtungen. Die Bundeswehr verfügt aber auch über einige ganz besondere Anlagen oder einzigartige Ausbildungsstätten. So werden Ersatzteile und Waffen tief unter der Erde in ehemaligen Bergwerksstollen gelagert und von dort in alle Welt verschickt.Die Marine besitzt eine Funkstelle mitten im Moor, die selbst abgetauchte U-Boote über tausende Kilometer hinweg mit Nachrichten versorgen kann. Und im hohen Norden befindet sich die einzige Kochschule der Bundeswehr. Ausgestattet mit einzigartigen Lehrküchen, in denen selbst der Einsatz in einer engen U-Bootkombüse trainiert werden kann. Für die Dokumentation hat die Bundeswehr ihre Kasernentore geöffnet und gewährt außergewöhnliche Einblicke in diese ansonsten verschlossene Welt.