Peter Güde: Wir hören auf, wenn es am schönsten ist

Interview

Produzent Güde erläutert im Quotenmeter-Gespräch, warum die Serie nach sieben Staffeln ein Ende finden sollte.

Grundsätzlich gilt bei jeder Serie, die von einer Prämisse lebt, dass irgendwann die dazugehörige Schlussfolgerung eintreten muss. Bei uns hieß diese immer: Die «Rentnercops», die eigentlich in Rente sind, werden kurzfristig zurückgeholt, bevor sie endgültig in Rente gehen. Aber dass das erst nach über 10 Jahren und mehr als 80 Episoden der Fall ist, ist schon eine beachtliche Erfolgsgeschichte. Wir hören auf, wenn es am schönsten ist.Bei allen Serien, die ich bisher betreut habe, wurden solche Entscheidungen ausschließlich von den Auftraggebern getroffen.Ja, für den Fall, dass einer der beiden nicht mehr gewollt oder, Gott bewahre, nicht mehr gekonnt hätte, hätte ich mich der Herausforderung einer Neukonzeptionierung nicht noch einmal gestellt.Dass wir over-all immer besser abgeschnitten haben als bei den 14-49-Jährigen, ist erst mal nichts Ungewöhnliches auf den öffentlich-rechtlichen Vorabendsendeplätzen. Ob das in unserem Fall darüber hinaus am Alter und den privaten Themen der Figuren lag, mag sein. Genau weiß ich es nicht.Ich glaube, dass man das nicht vergleichen kann. Die «Rosenheim-Cops» laufen seit über 20 Jahren, jedes Jahr wurden deutlich mehr Folgen als bei den «Rentnercops» ausgestrahlt. Auch die idyllische bayrische Kulisse im Gegensatz zu einer nordrhein-westfälischen Millionenstadt spielt sicherlich eine Rolle in der Zuschauergunst.Ich fürchte, dass die Leute, die solche Entscheidungen treffen, nicht die Zeit haben, mittwochs um 18.50 Uhr Fernsehen zu schauen. Leider.Im Wesentlichen erwartet die Zuschauer in den ersten fünf der letzten sechs Folgen das, was die Serie all die Jahre ausgezeichnet hat. Krimi mit Augenzwinkern zum Mitraten. Nur in der allerletzten Folge weichen wir etwas ab, denn da wird wirklich in den Ruhestand gegangen.Nein, einen roten Faden im Sinne einer Horizontalen würde ich auch vollkommen falsch finden für diesen Sendeplatz. Eine Woche Pause zwischen den Folgen ist heutzutage zu lange, um einer Horizontalen zu folgen, die neben dem Krimi nur ein Drittel der gesamten Folge ausmachtJa, das geht, aber Sie haben Recht, es ist eine Frage der Haltung. Nehmen Sie zum Beispiel «Inspektor Clouseau» mit Peter Sellers. Lustiger geht es nicht, auch wenn gemordet wird. Wichtig ist aber, dass man sich nicht über einen Toten lustig macht.Als Bill und Hartmut mit den Dreharbeiten anfingen, war es Herbst 2020 und die ersten Impfstoffe waren bereits zugelassen. Das entspannte die Arbeiten. Dennoch galten bei uns wie allen anderen Dreharbeiten auch die Vorgaben der Behörden und der Berufsgenossenschaft.