Nitro startet «Die Kirmes-Könige»

Die sechsteilige Reportage-Reihe startet an Ostern.

Am Ostersamstag, den 30. März 2024, beginnt bei Nitro die neue sechsteilige Reihe, die wöchentlich um 17.30 Uhr ausgestrahlt wird. Schausteller Roland Barth hat zu seiner Achterbahn ein besonderes Verhältnis und reagiert rabiat, wenn Mitarbeiter nicht sorgsam genug sind. Und auch Helmut Nitzsche nordet sein Personal auf dem Festplatz in Berlin Steglitz mit klaren Worten und Berliner Schnauze ein.Trennungsschmerz dagegen bei Tanja und Jörg Grünberg. Das Ehepaar betreibt zwei Breakdancer, die natürlich nicht in derselben Stadt stehen können. Darunter leidet das Familienleben.Miese Stimmung in Aachen: das Wetter ist noch schauriger als die Geisterbahn von Familie Fellerhoff. Hermann Senior verhagelt die Nachlässigkeit seiner Crew die Laune. Helmut Nitzsche hat als Mitveranstalter des Berliner Volksfestsommer mehr Stress als er brauchen kann - und das kriegt vor allem seine rechte Hand "Spezi" zu spüren. Derweil hofft Roland Barth, dass sein neues Karussell noch rechtzeitig zum Weihnachtsmarkt in Bonn fertig wird.