Hallmark Channel dreht «Finnish Line»

US-Fernsehen

Der neue Spielfilm wird am Polarkreis in Finnland gedreht. Kim Matula wird auch in Island drehen.

Ein arktisches Abenteuer erwartet die Zuschauer, wenn der Hallmark Channel sie auf eine unglaubliche Hundeschlittenfahrt durch Island und Finnland mitnimmt, mit einem Halt im weltberühmten Santa Claus Village und am Polarkreis in Rovaniemi, Finnland. Mitkündigt der Hallmark Channel seinen zweiten originellen Weihnachtsfilm für 2024 an, in dem Kim Matula («Checkin' It Twice», «The Bold and the Beautiful»), Beau Mirchoff («Hidden Gems», «Good Trouble») und Nichole Sakura («Superstore», «Ghosts») mitspielen. In diesem Jahr können die Zuschauer ganz neue Filme an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt sehen."Wir können es kaum erwarten, unsere Zuschauer nach Finnland zu entführen, wo sie sich in eine Geschichte über Durchhaltevermögen und Familientraditionen verlieben werden, während sie sich gleichzeitig in ein wunderschönes Team von Schlittenhunden verlieben", sagte Samantha DiPippo, SVP of Development and Programming, Hallmark Media. "Auf dem Weg dorthin erleben die Zuschauer die Heimatstadt des Weihnachtsmanns und erhalten einen Einblick in den Ort, an dem sich das ganze Jahr über die Magie im Santa Claus Village und am Polarkreis abspielt."Inspiriert durch das gefeierte Vermächtnis ihres Vaters im Hundeschlittenrennen, beschließt Anya (Matula), in seine Fußstapfen zu treten. Nach seinem Tod reist sie nach Finnland, um am 40. jährlichen Joulurauha-Rennen teilzunehmen, dem letzten Rennen ihres Vaters, bei dem er den Sieg nicht erringen konnte. Nachdem sich ihr Leithund während des Qualifikationsrennens verletzt hat, wird Anya mit einem neuen Hund zusammengebracht, der dem Journalisten und ehemaligen Rennfahrer Cole (Mirchoff) gehört, der eine Geschichte über ihre Reise schreiben möchte. Anya hat Mühe, Vertrauen zu ihrem neuen Hund aufzubauen und muss sich dem Rivalen ihres Vaters, Monty (Páll Sigþór Pálsson, «Mr. Murphy»), stellen, um das Rennen zu gewinnen.«The Finnish Line» ist eine Produktion von Hallmark Media. Andrew Gernhard ist ausführender Produzent und Molly Mayeux, Búi Baldvinsson und Arnar Knútsson fungieren als Produzenten, zusammen mit Line Producer Thora Margrétardóttir. Dustin Rikert führt Regie nach einem Drehbuch von Talia Gonzalez & John Bellina, Nicole Drespel.