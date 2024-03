Blockbuster-Battle

Zwei Geschichten aus und über Hollywood treten in diesem Battle gegen die Free-TV-Premiere von «Jungle Cruise» an. Wer schnappt sich den Sieg?

(RTL, 20:15 Uhr)Die britische Wissenschaftlerin Lily Houghton will einen sagenumwobenen Baum finden, der angeblich über unglaubliche Heilkräfte verfügt. Dieser Baum befindet sich irgendwo im Amazonasbecken. Mit ihrem Bruder MacGregor reist die Forscherin nach Brasilien. Dort mietet sie das Boot des übellaunigen Skippers Frank Wolff. Er soll sie flussabwärts in den Dschungel bringen. Eine gefahrvolle Reise steht ihnen bevor. Quotenmeter zog zum Kino-Start dieses Fazit: „Nach «Pirates of the Carribean» folgt mit «Jungle Cruise» eine weitere filmische Umsetzung einer Disneyland-Attraktion. Blunt bietet die weibliche Version von Indiana Jones, Johnson sieht aus wie Lok-Führer Lukas aus «Jim Knopf». Das ergibt einen klassischen Abenteuertrip mit modernsten Effekten – äußerst vergnüglich.“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 5IMDb User Rating: 7(sixx, 20:15 Uhr)Der Country-Superstar Jack erblickt in einer Bar die talentierte, aber noch unentdeckte Sängerin Ally. Die beiden kommen sich näher und dank Jack kann Ally Fuß in der Musikszene fassen. Während Allys Karriere steil bergauf geht, hat Jack allerdings mit den Schattenseiten des Erfolgs zu kämpfen. Ein gemischtes Fazit zog die Quotenmeter-Kino-Kritik: „«A Star Is Born» funktioniert als ergreifende Liebesgeschichte mit spektakulären Musiknummern hervorragend, an der eigentlichen Story vom aufsteigenden Starlet, an dessen Seite der alternde Mentor nach und nach zu Grunde geht, hat sich Neu-Regisseur Bradley Cooper dagegen (noch) ein wenig verhoben.“The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 9IMDb User Rating: 8(Disney Channel, 20:15 Uhr)«Saving Mr. Banks» folgt Walt Disneys Versuch, die Rechte an "Mary Poppins" zu erwerben, während er mit der widerstrebenden Autorin P. L. Travers ringt. Travers' persönliche Geschichte und ihre Beziehung zu ihrem eigenen Werk werden während der Verhandlungen enthüllt. Der Film zeigt die emotionalen Höhen und Tiefen, die bei der Entstehung eines der beliebtesten Disney-Filme aller Zeiten auftraten. Quotenmeter titelte vor zehn Jahren: „Im ebenso berührenden wie gewitzten Drama «Saving Mr. Banks» begeistern Emma Thompson und Tom Hanks als Kinderbuchautorin P. L. Travers und Filmproduzent Walt Disney.“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 7IMDb User Rating: 8