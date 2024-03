Netflix stellt fünf nordische Serien vor

International

Unter anderem wird Jo Nesbø eine neue Serie schreiben. Diese kommt aber erst in zwei Jahren.

Seit 2018 bringt Netflix nordische Geschichten in die Region und in die Welt. In diesem Jahr bringt Netflix noch mehr spannende Geschichten aus den nordischen Ländern in einer Vielzahl von Genres, von Action und Crime bis hin zu Rom-Com, Period Drama und Reality.Während der Bühnenshow bei Next on Netflix in Stockholm stellte Netflix heute eine Reihe neuer und spannender nordischer Titel vor, die in den nächsten Jahren erscheinen werden, darunter eine norwegische Serie über «Harry Hole», geschrieben von Jo Nesbø selbst, eine Serienadaption von Amanda Romares Roman «Diary of a Ditched Girl» mit Carla Sehn in der Hauptrolle. Die Fans werden auch einige ihrer Lieblingscharaktere in einer eigenständigen Fortsetzung von «The Chestnut Man» und «Barracuda Queens» wiedersehen.Jenny Stjernströmer Björk, Netflix Vice President Content Nordics: „Die Kreativindustrie in der nordischen Region ist herausragend und verfügt über einige der talentiertesten Menschen der Welt. Wir sind begeistert und stolz auf die fantastischen Shows, die wir heute bei Next on Netflix angekündigt haben. Unsere Mitglieder können eine wunderbare Mischung aus Filmen, Serien, Sachbüchern und anderen großartigen Geschichten aus den nordischen Ländern erwarten. Gemeinsam mit unseren Partnern werden wir diese erfolgreiche Reise fortsetzen, vereint durch unser Ziel, außergewöhnliche Unterhaltung zu schaffen, die Menschen berührt und bewegt.“(Norwegen, 2026)Eine Hitzewelle trifft das ferienbeschauliche Oslo. In einer Wohnung am Friedhof beginnen kleine schwarze Klumpen aus dem Boden zu tropfen. Zur gleichen Zeit liegt der Polizist Harry Hole in seiner kleinen Wohnung auf dem Boden, betrunken, entlassen und von seiner Freundin verlassen. Auf der Jagd nach seinem korrupten Kollegen Tom Waaler hat Harry seinen engsten Mitarbeiter verloren und nur er weiß, dass Tom Waaler hinter dem Mord steckt. Zur gleichen Zeit wird eine weitere Frau mit abgetrenntem Zeigefinger ermordet aufgefunden. Harry Hole erhält seinen letzten Auftrag. Zusammen mit dem einzigen anderen Ersten Offizier, der nicht im Urlaub ist: Tom Waaler.Von Jo Nesbø (Autor)(Schweden, 2025)Die Serie folgt der 31-jährigen Amanda während eines Sommers intensiver Dates. Sie sehnt sich verzweifelt danach, geliebt zu werden und beschließt, alles auszuprobieren. Sie verabredet sich mit Männern, die nicht in ihrer Liga spielen, die in ihrer Liga spielen, die unter ihrer Liga spielen, sie wischt auf Tinder und reißt Männer in Bars auf. Sie ist unterwürfig und dominierend, bleibt aber verlassen. Es fällt ihr sogar schwer, zum zweiten Date zu kommen. Das Gleiche gilt für Amandas Freunde. Gemeinsam versuchen sie, neue Verabredungen für einander zu finden, während sie über die großen Fragen diskutieren: Warum ist es so schwer, Liebe zu finden? Wie viel kann die Welt wirklich von einem Menschen verlangen? Und wie oft kann man mit dem Herzen in der Hand in die Welt hinausgehen, nur um wieder darauf herumzutrampeln?Von Tove Eriksen Hillblom & Moa Herngren(Schweden, 2026)Wir schreiben das Jahr 1958 und Schwedens erste weibliche Polizeibeamte machen ihren Abschluss. Eine kleine Gruppe von Pionieren, die einen großen Schritt für die Gleichberechtigung der Geschlechter machen, aber damit kämpfen, selbst den kleinsten Schritt zu machen, da die Röcke, die sie tragen müssen, wie Sandpapier an ihren Oberschenkeln scheuern. Sie werden von der Öffentlichkeit verspottet, von den Medien herabgewürdigt und von ihren Kollegen verhöhnt. Die neuen Rekruten werden im kriminellsten Bezirk des Landes, dem Stockholmer Polizeirevier Klara, eingesetzt. Als sie anfangen, auf den Straßen Stockholms zu patrouillieren, stellen sie bald fest, dass ihr größtes Problem nicht die Kriminellen sind, sondern der Widerstand ihrer Kollegen und ihrer eigenen Familien.Von Patrik Ehrnst (Hauptautor), Elin Randin, Antonia Pyk(Schweden, Staffel 2, 2025)Es ist das Jahr 2000. Lollo ist nach ihrem Studium in Paris zurück in Stockholm. Der Rest der Mädchen hat sich ziemlich gelangweilt und sich an ein normales Leben gewöhnt. Sie wohnen alle noch zu Hause, aber Lollos Rückkehr bringt sie schnell dazu, über einen Auszug nachzudenken. Aber woher sollen sie das Geld dafür nehmen? Außerdem haben sie Lollos Mutter Margareta versprochen, keine weiteren Raubüberfälle zu begehen. Vielleicht gibt es andere Möglichkeiten? Schließlich sind die Mädchen Profis und haben den Nervenkitzel wirklich vermisst. Sie wissen, dass in der Kunstwelt viel Geld zu holen ist und für Barracuda Queens scheint nichts unmöglich...Drehbuchautorin: Camilla Ahlgren, Sofie & Tove Forsman(Dänemark, 2026)Eine 41-jährige Frau wird ermordet aufgefunden. Als die Polizei auf der Suche nach dem Täter die digitalen Fingerabdrücke der Frau untersucht, wird klar, dass sie seit Monaten einer brutalen Form von Stalking ausgesetzt war. Der noch unbekannte Täter hat mit ihr ein unfreiwilliges Versteckspiel gespielt, indem er sie in privaten Situationen beobachtete und ihr in einem stetigen Strom Bilder und Videos zusammen mit einem scheinbaren Kinderlied schickte. Es wird schnell klar, dass der Mord mit einem anderen ungelösten Fall in Verbindung gebracht werden kann, bei dem eine 17-jährige Schülerin vor einigen Jahren ebenfalls Opfer einer gewalttätigen Form von Stalking wurde, bevor sie tot aufgefunden wurde. Mark Hess ist zurück in Kopenhagen und übernimmt zusammen mit seiner ehemaligen Partnerin Naia Thulin die Leitung der Ermittlungen. Die Beziehung zwischen den beiden Ermittlern ist jedoch kompliziert. Nach dem Fall des Kastanienmannes versuchten Hess und Thulin, sich zu verabreden, aber die Beziehung endete abrupt und war von ungelösten Gefühlen geprägt.