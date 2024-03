«King & Conquerer»-Darsteller enthüllt

England

Die neue historische Serie wird von BBC und CBS Studios produziert.

Die BBC und CBS Studios haben weitere Darsteller für das neue achtteilige Historiendrama King & Conqueror bekannt gegeben, das von Michael Robert Johnson («Sherlock Holmes») geschrieben wurde und auf den legendären Figuren Harold von Wessex und William. Wie bereits angekündigt, spielen James Norton («Happy Valley») als Harold, Earl of Wessex, und Nikolaj Coster-Waldau («Game of Thrones») als William, Herzog der Normandie, die Hauptrollen in der Serie.Emily Beecham («1899») wird Edith Swan Neck, die Ehefrau von Harold Godwinson («James Norton»), spielen, und Clémence Poésy («In Brügge») wird Matilda, die Ehefrau von William von der Normandie (Nikolaj Coster-Waldau), verkörpern. Weitere Darsteller, die heute angekündigt wurden, sind Eddie Marsan («The Power») als König Edward, Juliet Stevenson («Riviera») als Lady Emma, Jean-Marc Barr («The Big Blue») als König Henry, Luther Ford («The Crown») als Tostig, Joseph Mawle («Game of Thrones») als Fitzosbern, Geoff Bell («Absentia») als Godwin, Elliot Cowan («Black Cake») als Sweyn, Bo Bragason («Renegade Nell») als Königin Gunhild, Bjarne Henriksen («The Hunt») als Earl Siward, Clare Holman («Inspector Morse») als Gytha und Oliver Mascucci («Look Who's Back») als Baldwin.Die Dreharbeiten haben in Island begonnen und werden von The Development Partnership, Rabbit Track Pictures, Shepherd Content, RVK Studios und CBS Studios in Zusammenarbeit mit der BBC produziert. «King & Conqueror» ist die Geschichte eines Kampfes, der die Zukunft eines Landes - und eines Kontinents - für tausend Jahre bestimmte. Die Wurzeln reichen Jahrzehnte zurück und erstrecken sich über zwei miteinander verbundene Familiendynastien, die über zwei Länder und ein tobendes Meer hinweg um die Macht kämpfen. Harold von Wessex und Wilhelm von der Normandie waren zwei Männer, die sich 1066 in der Schlacht von Hastings begegneten; zwei Verbündete, die keine Ambitionen auf den britischen Thron hatten und durch die Umstände und persönliche Besessenheit in einen Krieg um den Besitz der Krone gezwungen wurden.Die Serie wird von Michael Robert Johnson entwickelt und produziert. Als ausführende Produzenten fungieren außerdem James Norton und Kitty Kaletsky für Rabbit Track Pictures, Baltasar Kormákur («Everest») für RVK Studios, Robert Taylor für The Development Partnership, Dave Clarke und Richard Halliwell für Shepherd Content, Ed Clarke, Robert Jones, Nikolaj Coster-Waldau, der auch bei Folge fünf Regie führt, und Lindsey Martin für CBS Studios. Baltasar Kormákur wird bei der ersten Folge Regie führen und auch die kreative Leitung der Serie übernehmen. RVK Studios ist auch für die Produktion in Island zuständig. Die BBC hat die Ausstrahlungsrechte für die Serie auf BBC One und BBC iPlayer in Großbritannien erworben. Die Serie wird von Paramount Global Content Distribution außerhalb des Vereinigten Königreichs und der Republik Irland vertrieben.