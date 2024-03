14,1%: «Barbara Salesch» mit Jahresbestleistung

Quotennews

Auch die RTL-Formate «Punkt 12» und «Ulrich Wetzel – Das Strafgericht» starteten sehr gut in die neue Woche. Für [Barbara Salesch – Das Strafgericht]] lief es so erfolgreich wie seit November nicht mehr.

Mit der dreistündigen-Sendung am Mittag hat der Privatsender RTL einen zuverlässigen Quotenbringer geschaffen, der auch zum Start in die neue Woche ablieferte. Katja Burkard moderierte diesmal vor durchschnittlich 0,73 Millionen Zuschauer, die einem Marktanteil von 10,2 Prozent entsprachen. Noch grandioser lief es in der Zielgruppe, wo 0,17 Millionen 14- bis 49-Jährige gemessen wurden. Der Marktanteil lag bei tollen 17,2 Prozent. Bislang schaffte das Mittagsmagazin in diesem Jahr nur zweimal eine höhere Quote.Um beieine bessere Leistung als am gestrigen Tag festzustellen, muss man sogar noch weiter zurückgehen – in den November. Denn die ehemalige Sat.1-Richterin markierte am Montag mit 0,14 Millionen Umworbenen 14,1 Prozent. Insgesamt sahen die Sendung zwischen 15:00 und 16:00 Uhr 0,89 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil wurde auf 9,9 Prozent beziffert.konnte in der Zielgruppe mit dem tollen Vorlauf zwar nicht mithalten, steigerte aber die Gesamtreichweite auf 1,10 Millionen Zuschauer, was den Marktanteil auf sehr starke 11,2 Prozent verbesserte. In der Zielgruppe blieb die Sehbeteiligung konstant, die Quote sank etwas auf weiterhin gute 11,5 Prozent.war ab 17:00 Uhr für 0,89 Millionen Zuschauer interessant, darunter 0,13 Millionen Jüngere. Die Marktanteile fielen auf 8,0 Prozent bei allen Sehern und 8,9 Prozent beim werberelevanten Publikum.