Primetime-Check

Wie viele Menschen sahen «Wer wird Millionär?» bei RTL? Konnte «Based on a True Story» in Woche zwei überzeugen?

Das ZDF sicherte sich mitnicht nur 6,25 Millionen Zuschauer und 23,8 Prozent Marktanteil, sondern auch den Tagessieg am Montag. Beim jüngeren Publikum verzeichnete der Mainzer Sender 6,3 Prozent Marktanteil. Im Anschluss informierte das3,75 Millionen Zuschauer und erreichte Marktanteile von 16,7 Prozent bei allen und 6,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Zwei-Folgen waren für 2,17 und 1,77 Millionen Seher interessant, der Marktanteil bewegte sich ab 22:15 Uhr bei 12,5 und 14,2 Prozent. Nur bei den Jüngeren lief es mit 4,4 und 2,7 Prozent nicht mehr allzu gut.spülte 2,52 Millionen Zuschauer ins Erste, danach blieben noch 1,90 Millionen fürdran. Die Marktanteile sanken von 9,4 auf 7,4 Prozent auf dem Gesamtmarkt, bei den Jüngeren von 7,2 auf 6,2 Prozent. Ab 22:15 Uhr hatten die1,70 Millionen Zuschauer, die Marktanteile stiegen auf 9,5 respektive 8,9 Prozent. Mitundsortierte sich RTL vor dem öffentlich-rechtlichen Sender ein. Die Quizshow kam auf 3,37 Millionen Zuschauer, darunter 0,72 Millionen Jüngere. Die Marktanteile wurden auf 14,9 und 15,8 Prozent beziffert. Das zwischengeschobene Nachrichtenmagazin markierte 2,85 Millionen Seher und 15,1 sowie 13,7 Prozent Marktanteil.Deutlich größere Probleme hatte ProSieben mit zwei-Folgen, die das mäßige Vorwochen-Niveau nochmals unterboten. Nur 0,46 und 0,43 Millionen Zuschauer schalteten die rote Sieben um 20:15 Uhr ein, in der Zielgruppe standen 6,2 und 5,3 Prozent Marktanteil zu Buche.sorgten im Anschluss für 0,30 und 0,27 Millionen Seher ab drei Jahren und miese 3,8 und 4,2 Prozent bei den Umworbenen.stürzte die Unterföhringer TV-Station mit 0,09 Millionen Zuschauer und 1,5 Prozent endgültig ins Tal der Tränen.Grund zur Freude hatte derweil Sat.1 mit der Premiere von, die 1,22 Millionen Zuschauer verfolgten. In der Zielgruppe setzte es ordentliche 7,7 Prozent.markierte ab 22:21 Uhr 0,54 Millionen Zuschauer und 5,3 Prozent in der Zielgruppe.sicherte Kabel Eins 0,65 Millionen Film-Fans und 6,9 Prozent Marktanteil. 0,97 Millionen Zuschauer entschieden sich derweil für, sodass VOX auf 8,1 Prozent bei den Werberelevanten kam.verzeichneten 0,71 und 0,67 Millionen RTLZWEI-Zuschauer. In der Zielgruppe durfte sich der Grünwalder Sender über 6,4 und 6,7 Prozent freuen.