RTLZWEI setzt «Von Hecke zu Hecke» fort

TV-News

Der Privatsender hatte die Garten-Soap im vergangenen Frühsommer getestet. Ab April laufen 25 neue Folgen auf einem neuen Sendeplatz am Nachmittag.

Im Mai und Juni 2023 testete RTLZWEI die Doku-Soapin der 17-Uhr-Stunde. Die Produktion der UFA Show & Factual sorgte in 15 Folgen für wechselhafte Quoten zwischen sehr schwachen 1,5 Prozent und sehr starken 6,3 Prozent in der Zielgruppe. Nach einem schwerfälligen Beginn zeigte der Trend aber in die richtige Richtung, sodass RTLZWEI die Kleingärtner-Soap mit einer zweiten Staffel fortsetzen wird.Ab 8. April zeigt der Grünwalder Sender 25 neue Folgen, die den Alltag der Kleingärtner der Bornholmer Gärten in Berlin begleiten. Neu ist dabei auch der Sendeplatz, denn RTLZWEI sendet die zweite Staffel immer werktags um 14:55 Uhr. Bei der innerstädtischen Kleingartenanlage handelt es sich um die größte inmitten der deutschen Hauptstadt, die fast 400 Garten-Parzellen umfasst.Wieder mit dabei sind die Berliner Urgesteine Elke und Wolfgang, genau wie Kakteenzüchter Hajo und Mirabellenlikör-Liebhaberin Ingrid. Die zweite Staffel begrüßt auch neue Protagonisten vor der Kamera, wie das Pärchen Ronny und Steffen, die seit knapp einem Jahr Pächter einer Garten-Parzelle sind. Außerdem steht der 17-jährige Cedric vor der Kamera, der seinen Garten häufig mit seinem Freund Linus besucht und durch ein ausgeprägtes Gartenwissen besticht. Die 56-jährige Heide nutzt den Garten hingegen lieber, um die Freundinnen Ina und Tully einzuladen. Mit dem ein oder anderen Glas Sekt wird in der kleinen Wohlfühloase entspannt und geklönt.„Die Geschichten aus den Bornholmer Gärten sind noch lange nicht zu Ende erzählt, daher freuen wir uns sehr, dass wir die Kleingärtner:innen in Berlin wieder begleiten dürfen. Es wird wieder gepflanzt, gewerkelt, gelebt, gefeiert und gelacht – in den Bornholmer Gärten wird’s niemals langweilig!“, versprechen Barbara Wagner und Sandra Pomorin, Producerinnen bei UFA Show & Factual.