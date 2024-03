Schmidti hat Rache-Fantasien

Soap-Check

Nach dem Konsum eines Szenemagazins lässt er sich nicht von seinem Plan abbringen.

«Rote Rosen» (Di – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Di – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Di – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Di – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Di – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Di – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Das Küstenrevier» (Di – Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Köln 50667» (Di – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Di – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Amelie ist gerührt von Hennis Wunsch, dass sie alle zusammenbleiben sollen. Schweren Herzens kündigt sie in Avignon und entscheidet sich, in Lüneburg zu bleiben. Doch ohne Job hat sie plötzlich viel Zeit. Was soll sie nur machen, während alle anderen arbeiten? Als Julius im Hotel mit einem Arm in Gips vor ihr steht, wittert sie ihre Chance. Ben vermisst Tina und Louis sehr. Britta will ihn etwas ablenken und schleppt ihn zu einem Essen bei Carla mit. Dass Michael auch dabei ist, verschweigt sie ihm allerdings. Carla hofft, dass sich die beiden Männer bei der Gelegenheit versöhnen. Und tatsächlich: Michael ist so charmant zu Ben, dass er sogar bei dessen Westernprojekt mitwirken möchte.Helene lässt sich überzeugen, es doch noch einmal auf einer Dating-App zu probieren. Tatsächlich lässt sie sich erneut auf ein Treffen mit einem Mann ein und staunt nicht schlecht, als plötzlich Günther vor ihr steht. Dieser erklärt, wieso man ihn auf dem Bild in der App nicht richtig erkennen kann. Helene nimmt es mit Humor und die beiden landen gemeinsam auf einem Disco-Abend im „Liebling“. Als Günther sie schließlich zum Tanz auffordert, passiert etwas Unvorhersehbares. Vincent wird eifersüchtig, als er mitbekommt, wie Ana Philipp das Reiten beibringt. Als Philipp kurz allein mit einem Pferd dasteht, verunsichert Vincent ihn so sehr, dass dieser kurzerhand einen vermeintlich wichtigen Termin vorschiebt. Später ist ihm diese Aktion jedoch peinlich und er gesteht Ana die Wahrheit. Hat Vincent mit seiner kleinen Intrige Erfolg?Lien und Till stecken bei einem Escape-Room-Spiel im Vereinsheim fest und Hacki, der sie befreien soll, reagiert nicht! Werden sie über Nacht eingesperrt bleiben? Ungerechterweise behauptet Gregor, dass Vera nicht in die Feuerwehr passen würde. Kann sie ihm eine Lektion erteilen?Als Benedikt mit Valentin aneinandergerät, sorgt Patrizia spielerisch für Ablenkung... und unterbindet geschickt jede Störung ihres Plans. Nachdem Sina dem schockierten Fynn die Wahrheit über seinen Vater gesagt hat, flieht der Junge aus der Schillerallee. Eine verzweifelte Suche beginnt. Britta ist nicht gewillt, die Dach-WG länger mit dem verhassten David zu teilen. Um ihn loszuwerden, geht Britta über persönlichen Grenzen.Imani bekommt den Patienten nicht mehr aus dem Kopf. Wider jegliche Vernunft gibt sie ihren Gefühlen nach... Jenny ist fassungslos, dass Simone Kilian als Justiziar eingestellt hat. Vergeblich versucht sie, Simone davon abzubringen... Chiara stellt sich angefasst dem Interview für ein internationales Sportmagazin und durchlebt die Stationen ihrer beeindruckenden Karriere...Toni lenkt sich mit Arbeit im Mauerwerk ab. Doch dann wird sie vom drohenden Verlust ihrer Arbeit als Polizistin jäh eingeholt. Der Zwischenfall mit dem Ordnungsamt bringt Nihat auf eine Geschäftsidee, die prompt auszuufern droht.Während einer Polizeikontrolle erwischt Yassin einen 13-Jährigen beim Fahren eines geklauten Autos. Ausgestattet mit Profiequipment, scheint er Teil einer großen kriminellen Bande zu sein. Nachdem Hanna ihren gefährlichen Ex-Freund festnehmen konnte, versucht sie, mit Alex abzuschließen. Allerdings muss sie sich selbst eingestehen, dass ihr das nicht so recht zu gelingen scheint, ohne ihm ein letztes Mal gegenüberzustehen.Barbie ist überrascht, als sie Andre schlafend vor der WG-Tür findet. Nach ihrem heftigen Streit bittet er sie um Entschuldigung. Daraufhin beschließt Barbie, ihm noch eine Chance zu geben. Allerdings stellt sie ihm die Bedingung, dass er sich von nun an im Griff hat und nicht bei jeder Kleinigkeit sofort austickt. Andre gelobt Besserung. Doch schon wenig später stößt er an seine Grenzen, als Barbie auf einen alten Bekannten trifft und gleich Interesse bekundet, mit ihm Musik zu machen. Andre kann sich gerade noch zurückhalten, doch als Barbie für einen Moment weg ist, macht er ihrem Bekannten eine fette Ansage. Anschließend erzählt er Barbie davon, damit es nicht zu Missverständnissen kommt. Sie wertet das als positives Zeichen: Offenbar will sich Andre wirklich ändern. Barbies Freunde in der WG sind jedoch anderer Meinung.Franzi ist genervt, als Schmidti nach der Lektüre eines Artikels über Piet in einem Szenemagazin erneut in düsteren Rachefantasien schwelgt. Die beiden streiten sich, aber dank Krätze erkennt Franzi schließlich schuldbewusst, wie sehr Schmidti sich danach sehnt, von seiner Freundin im Kampf gegen Piet unterstützt zu werden. Entschlossen will sie mit Piet einen Kompromiss aushandeln, damit er das Kräsch Corner nicht weiter boykottiert. Doch als Franzi empört feststellen muss, dass mit dem unverschämten Piet nicht zu reden ist, ergreift sie verbissen Partei für Schmidti und sichert ihrem erleichterten Freund ab sofort ihre volle Unterstützung zu.