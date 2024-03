BR produziert «Tatort» für Twitch

TV-News

Anfang April entsteht auf der Streamingplattform der erste „Pen & Paper“-«Tatort», bei dem die Zuschauer live miträtseln und entscheidende Hinweise geben können.

Der Bayerische Rundfunk (BR) hat den ersten-Film angekündigt, der speziell für die Amazon-Plattform Twitch konzipiert ist., so der Titel des zweiteiligen Films, ist am 2. und 4. April jeweils ab 19:00 Uhr live zu sehen. Dabei handelt es sich nicht um einen klassischen 90-minütigen «Tatort»-Film, sondern um ein „Pen & Paper Rollenspiel“, bei dem die Mitwirkenden fiktive Rollen einnehmen und von einer Spielleiterin angeleitet werden. Diesen Part übernimmt Mháire Stritter, die auch als Autorin hinter dem Film steht.Als Darsteller sind Ferdinand Hofer (München-«Tatort») sowie die Pen & Papar erfahrene Twitch-Streamerin Baso und Florentin Will, der als Pen & Paper Veteran gilt. Die Geschichte spielt im fiktiven Örtchen Gaiglreuth im bayerischen Alpenland, einem beliebten Hotspot für Instagram-Touristen. Die vermeintliche Idylle wird jäh zerstört, als ein bekannter Influencer tot am Ufer des Sees aufgefunden wird. Gleichzeitig wird Gaiglreuth durch einen Erdrutsch von der Außenwelt abgeschnitten. Es ermitteln nur Beamte, die – mehr oder weniger zufällig – vor Ort sind. Und so wird der Kurzurlaub von Kalli Hammermann (Hofer) direkt zu einem Arbeitseinsatz. Zusammen mit dem alteingesessenen Dorfpolizisten Sebastian Lechner (Will) und Julia Kröll (Baso), einer jungen aufstrebenden Hauptkommissarin, die Kalli aus der Polizeischule kennt, geht er den Fall direkt an.Die Zuschauer, die nicht zwangsläufig ein Twitch-Konto benötigen, um zuzuschauen, können im Chat miträtseln und entscheidende Hinweise geben. Da die Handlung erst im Spiel entsteht, weiß niemand, wie sich die Geschichte entwickeln oder Enden wird. Angesetzt sind die Rollenspielen jeweils für drei Stunden, zu sehen auf dem ARD-Twitch-Kanal.