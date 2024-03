«Crime Cam 24/7» geht weiter

US-Fernsehen

FOX Nation hat eine neue Staffel bestellt.

FOX Nation hat seine Erfolgsseriefür eine zweite Staffel verlängert, wie Lauren Petterson, Präsidentin der Plattform, bekannt gab. Der ehemalige Live-Polizist und pensionierte Polizeibeamte von Tulsa, Oklahoma, Sean "Sticks" Larkin, wird ab dem 29. März jeden Freitag um 18.00 Uhr neue Episoden präsentieren. Die Sendung wird wieder auf demselben Sendeplatz ausgestrahlt wie die Erfolgsserie «COPS», die im Herbst für eine neue Staffel zurückkehren wird.Bei der Ankündigung sagte Petterson: "Als wir «Crime Cam 24/7» ursprünglich starteten, war das Programm zwei Monate in Folge das meistgesehene auf der Plattform. Sticks ist eine wunderbare Ergänzung für FOX Nation und wir freuen uns darauf, diesen Schwung in die zweite Staffel mitzunehmen."Larkin fügte hinzu: "Obwohl ich seit fast 25 Jahren Polizeibeamter bin, bin ich immer noch bestürzt über die kriminellen Handlungen und Verhaltensweisen, die von der Kamera aufgezeichnet werden, und ich weiß, dass Sie das in der zweiten Staffel von Crime Cam 24/7 auch sein werden."Die 10-teilige Serie zeigt Überwachungsaufnahmen aus dem ganzen Land und enthüllt die Innengeschichte der dramatischsten Tatorte und veranschaulicht, wie Kameras helfen können, Verbrecher zu fangen und hinter Gitter zu bringen. Während der gesamten Serie berichtet Larkin über die Hintergründe des Verbrechens und gibt aktuelle Informationen zu den Opfern und Verfolgten. «Crime Cam 24/7» wurde von Law & Crime Productions für FOX Nation produziert.