Amazon plant mit «Are You Smarther Than a Fifth Grader?»

US-Fernsehen

Die vor rund 15 Jahren auf FOX ausgestrahlte Kindersendung soll für Prime Video reaktiviert werden.

Die Fernsehshowkönnte ein Comeback feiern. MGM Television produzierte mehrere Staffeln der Spielshow mit Jeff Foxworth für FOX, danach wanderte die Show ins Lokalfernsehen. John Cena moderierte eine Neuauflage für den Kindersender Nickelodeon. Cordula Stratmann moderierte die Show unter dem Titel «Das wie doch jedes Kind» zwei Jahre lang bei Sat.1 Nun ist der Tight End der Kasas City Chiefs, Travis Kelce, im Gespräch, die Spielshow für Amazon zu moderieren. Wie das Branchenblatt „Variety“ berichtet, sollen zwei Personen die internen Vertragsdetails ausgeplaudert haben. Kelce war zuvor in «Saturday Night Live», in der Reality-Show «Catching Kelce» und mit einem Podcast, den er gemeinsam mit seinem Bruder betreibt, in den Medien.Laut „Variety“ geht es den Produzenten nicht nur um die Kinder, sondern auch um die vielen Prominenten, die auftreten könnten. Außerdem wolle man die Verbindung zur Sängerin und Produzentin Taylor Swift nutzen. Swifts Auftritte bei verschiedenen NFL-Spielen sorgten für hohe Reichweiten bei jungen Zuschauern.