3 Quotengeheimnisse

Diese Woche schaut Quotenmeter auf die «Baller League», eine Dokumentation um weibliche Gewichtheber und Beauty-Docs aus den Vereinigten Staaten von Amerika.

Normalerweise läuft es für die Spaßliga bei ProSieben Maxx nicht so gut. Doch die erste Halbzeit zwischen Eintracht Spandau gegen die Käfigtiger erreichte am Montag um 20.30 Uhr 0,10 Millionen und 0,4 Prozent. Mit 0,08 Millionen Umworbenen fuhr der Spartensender passable 1,5 Prozent Marktanteil ein. Die zweiten 20 Minuten erzielten 0,11 Millionen und 0,4 Prozent. Beim jungen Publikum erreichte man 0,09 Millionen und ordentliche 1,9 Prozent.Die ZDF-Redaktion „Das kleine Fernsehspiel“ ließ eine Gewichtheberinnen-Dokumentation noch einmal im ZDF laufen. Die deutsch-ägyptische Sendung von Mayye Zayed portraitierte die damals 14-jährige Asmaa, die im Hafen von Alexandria trainierte. Am Montag ab 23.55 Uhr sahen nur 0,24 Millionen Menschen zu, der Marktanteil bewegte sich bei schwachen 4,3 Prozent. Unter den jungen Menschen waren nur 0,01 Millionen, das bedeutete 0,5 Prozent Marktanteil.sixx setzte am Montagabend auf Reruns von «Botched». Die Episoden aus dem Jahr 2018 drehten sich unter anderem um einen früheren Reality-Star, die ihre Oberweite wieder verkleinern lassen wollte. 0,18 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen die erste Geschichte, Folge zwei erreichte sogar 0,19 Millionen. In der Zielgruppe räumte man mit 1,7 und 1,4 Prozent Marktanteil ab.