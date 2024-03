Tiefstwert für «Herz an Bord»

Quotennews

Im Vorfeld räumten wieder «First Dates» und «Das perfekte Dinner» ab.

Nach «First Dates Hotel» am Montagabend stand am Dienstag um 18.00 Uhr eine weitere neue Folge vonauf dem Programm. Der 35-jährige Marc traf auf die Sales-Managerin Nicole (32). 0,79 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen die Produktion von Warner Bros. Television, die auf einen Marktanteil von 4,8 Prozent kam. Bei den jungen Erwachsenen waren 0,18 Millionen drin, der Marktanteil bewegte sich bei 6,4 Prozent.Ab 19.00 Uhr befanden sich die ITV-Studios-Kameras in der Wohnung der 51-jährigen Yvette in Hamburg, die Igioki und Pilau Rice mit Spinat servierte. Das Drei-Gänge-Menü mundete 1,23 Millionen Zuschauern ab drei Jahren und brachte VOX 5,6 Prozent Marktanteil.sorgte für 0,43 Millionen Umworbene, das führte zu einem Marktanteil von 10,8 Prozent.Den Start der zweitensahen lediglich 0,60 Millionen Menschen. Wayne Carpendale war wieder mit der AIDA unterwegs und packte Tanja, Teresa, Anne und Ana ein. Sechs adrette Männer buhlten um die Aufmerksamkeit der Frauen. Das führte zu einem Marktanteil von enttäuschenden 2,5 Prozent. Mit lediglich 0,18 Millionen jungen Menschen sorgte man für 3,7 Prozent. Im Anschluss kam eine alte-Ausgabe noch auf 0,42 Millionen. In der Zielgruppe fuhr das Format 4,9 Prozent ein.