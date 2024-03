Starke Frauen führen die Netflix-Charts an

International

Millie Bobby Brown mit «Damsel» erreichte über 50 Millionen Abonnenten.

In dieser Woche haben die Hauptdarstellerinnen die Liste der englischen Filme angeführt - sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne., der Action-Fantasyfilm mit Millie Bobby Brown in der Hauptrolle als nicht ganz so hilflose Prinzessin, belegte mit 50,8 Millionen Zuschauern zum zweiten Mal in Folge Platz 1 und war der meistgesehene Film der Woche. Der Film, der in nur 10 Tagen 86,1 Millionen Aufrufe erreicht hat, war in 87 Ländern auf Platz 1 und erreichte in 93 Ländern die Top 10. Die Wünsche der Fans gingen in Erfüllung, als Lindsay Lohan endlich mit ihrem neuen Filmzurückkehrte. Die romantische Komödie wirbelte herum und landete auf Platz 2 der Liste mit 30,6 Millionen Besuchern in den ersten drei Tagen. Der Actionthrillerbelegte Platz 4 (3,6 Millionen Besucher), und Johan Rencks Drama Spaceman mit Adam Sandler und Carey Mulligan in den Hauptrollen landete auf Platz 9 (3,1 Millionen Besucher)., die aristokratische Gangsterserie von Guy Ritchie mit Theo James und Kaya Scodelario in den Hauptrollen, konnte sich mit 20,1 Millionen Zuschauern eine weitere Woche an der Spitze der englischen TV-Liste behaupten. Der Fan-Favoritkonnte sich in seiner vierten Woche auf der Liste mit 5,2 Millionen Zuschauern auf dem zweiten Platz halten. Dokuserien belegten zwei Plätze auf der Liste:belegte den dritten Platz (3,3 Millionen Aufrufe), undbelegte den sechsten Platz (2,0 Millionen Aufrufe)., die animierte Kinderserie mit der Musik des Musikers, Singer-Songwriters und Leadsängers von Fall Out Boy, Patrick Stump, belegte in der zweiten Woche mit 3,3 Millionen Zuschauern den vierten Platz der Liste. Staffel 6 des Reality-Dating-Experimentsbelegte nach dem explosiven Wiedersehen am 13. März den fünften Platz (3,2 Millionen Aufrufe)., die limitierte Serie nach dem Bestseller-Roman von David Nicholls, belegte in ihrer sechsten Woche den siebten Platz (1,9 Millionen Aufrufe).Das Drama(Deutschland) belegte mit 6,9 Millionen Zuschauern den ersten Platz auf der Liste der nicht-englischsprachigen Filme. Neu in die Liste aufgenommen wurden das Abenteuer(Mexiko) auf dem zweiten Platz (5,2 Millionen Aufrufe), Staffel 3 des Teenager-Dramas(Schweden) auf dem fünften Platz (2,9 Millionen Aufrufe), der düstere Thriller(Spanien) auf dem sechsten Platz (2,4 Millionen Aufrufe) und die True-Crime-Dokuserie(Frankreich) auf dem neunten Platz (1,4 Millionen Aufrufe).