«Orlando Bloom: To The Edge» kommt

US-Fernsehen

Die Mini-Abenteuerserie ist ab 18. April in den USA zu sehen.

Die neue Peacock-Dokufeiert am 18. April Premiere und wird mit allen Episoden exklusiv auf Peacock zu sehen sein. Die dreiteilige, limitierte Abenteuer-Doku-Serie folgt dem gefeierten Schauspieler und Abenteuer-Enthusiasten Orlando Bloom.In der Serie nimmt Bloom die Zuschauer mit auf eine aufregende Reise der Selbstentdeckung, auf der er an seine körperlichen und geistigen Grenzen geht, um seine persönliche Grenze des Möglichen zu erreichen. Durch angstbesetzte Abenteuer und spirituelle Erkenntnisse überwindet Bloom seine Ängste und lernt mehr über sich selbst, während er die Zuschauer zu Hause dazu inspiriert, ihre eigenen Grenzen im Alltag zu erkunden und zu erweitern.Der Schauspieler und Abenteurer Orlando Bloom begibt sich auf eine körperliche, geistige und spirituelle Selbstfindungsreise, auf der er drei Extremsportarten erlernt - Wingsuit, Freitauchen und Klettern - um an die Grenzen des Möglichen zu gehen. Unter der Anleitung von Familie, Freunden und seiner spirituellen buddhistischen Praxis wird Orlando von Experten trainiert, die ihm helfen, Hindernisse zu überwinden, sich seinen Ängsten zu stellen und wertvolle Lektionen über sich selbst zu entdecken.Produziert von STX Television und Amazing Owl, «Orlando Bloom: To The Edge» wird von Orlando Bloom, Adam Karasick, Al Berman, Robert Simonds, Noah Fogelson, Jason Goldberg und Scott Weintrob hergestellt. Als Co-Produzenten dienen Matthew Akers, Jamie Bovshow und Susan Hoenig.