RTL Passion setzt auf «The Heirs»

TV-News

Die südkoreanische Serie hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel.

Südkoreanische Serien sind derzeit in aller Munde. Der Pay-TV-Sender RTL Passion setzt am Samstagabend bereits auf das zweite Format. Dieses Mal wird man die 20-teilige Serieausstrahlen, die bereits im Jahr 2013 gedreht wurde. Der Deutschlandstart erfolgt am Samstag, den 13. April 2024, um 20.15 Uhr.Die Serie folgt einer Gruppe wohlhabender und privilegierter Oberschüler, die das Geschäftsimperium ihrer Familien übernehmen wollen und dabei Schwierigkeiten überwinden und wachsen. Kim Tan (Lee Min-ho), der reiche Erbe eines großen koreanischen Konzerns namens Jeguk Group, wird von seinem Halbbruder Kim Won (Choi Jin-hyuk), der versucht, die Kontrolle über das Familienunternehmen zu übernehmen, in die USA verbannt. Dort lernt er Cha Eun-sang (Park Shin-hye) kennen, die dorthin gereist ist, um ihre Schwester zu suchen. Obwohl Kim Tan mit Yoo Rachel (Kim Ji-won), einer anderen Erbin, verlobt ist, verliebt er sich bald in Eun-sang. Als Kim Tan nach Korea zurückkehrt, beginnt Choi Young-do (Kim Woo-bin), sein ehemaliger bester Freund, der nun zu seinem Feind geworden ist, Eun-sang zu schikanieren, um Tan zu ärgern. Die Spannungen eskalieren, als sich Young-do in Eun-sang verliebt und Kim Tan sich zwischen der Verantwortung für das Familiengeschäft und seiner Liebe entscheiden muss.Die Serie, die auch bei Netflix abrufbar ist, war damals ein großer Hit. Das Format startete Mitte Oktober 2013 mit nur 9,9 Prozent Marktanteil. Die Reichweiten stiegen kontinuierlich an, sodass das Finale am 12. Dezember auf sagenhafte 23,5 Prozent Marktanteil kam. Der öffentlich-rechtliche Sender SBS strahlte die Serie auf dem Sendeplatz am Mittwoch- und Donnerstag um 22.00 Uhr aus.