Super RTL setzt «Dragons  Die 9 Welten» fort

TV-News

Die neuen Geschichten der DreamWorks Animation-Serie sind am Nachmittag zu sehen.

Das «Drachenzähmen leicht gemacht»-Spin-Offwird demnächst fortgesetzt. Die Serie wurde bis 14. Dezember 2023 bei den Streamingdiensten Hulu und Peacock in den Vereinigten Staaten von Amerika ausgestrahlt. Zu den amerikanischen Synchronsprechern gehörten Jeremy Shada, Ashley Liao und Marcus Scribner.«Dragons – Die 9 Welten» ist das dritte Serien-Spin-Off der beliebten Filmreihe. Der Sender Super RTL setzt die Geschichten mit der fünften Folge der sechsten Staffel fort, die in den USA am 15. Juni 2023 gesendet wurde. Bethany Armstrong Johnson schrieb das Skript von „Die Explosion“. Die neuen Folgen laufen ab Dienstag, 16 April, um 15.00 Uhr.Sledkin wird wegen ihrer früheren unerlaubten und unethischen Experimente suspendiert, sehr zur Freude der Drachenreiter. Kurz darauf entdecken die Reiter, dass menschlicher Sprengstoff im Naturreich gezündet wurde und einen Höhlenbrecher verletzt hat. D'Angelo behandelt die Wunden des Drachen, und die Reiter verdächtigen Sledkin, aber sie hat ein Alibi, da sie ihr Haus nicht verlassen hat, da sie suspendiert war. Die Reiter verdächtigen daraufhin Buzzsaw, der sich jedoch als unschuldig erweist, als eine weitere Explosion ausgelöst wird, während sie ihn konfrontieren. Als sie sich zum Ort der Explosion begeben, erwischen sie Sledkin und Linda beim illegalen Abbau von Drachenerz. Sledkin weigert sich, den wertvollen Vorrat an Drachenerz mitgehen zu lassen, und der daraus resultierende Kampf führt dazu, dass Sledkins Sprengstoff explodiert und eine Höhle verursacht, in der die Drachenreiter gefangen sind. Als sie nicht in der Lage sind, die Reiter auszugraben, überlassen Sledkin und Linda sie dem Erstickungstod. Die Reiter werden von demselben Höhlenknacker gerettet, dem D'Angelo geholfen hat, und sie entlarven Sledkins Aktivitäten, indem sie einen Tunnel in die Verborgene Welt unter ihrem Haus finden. Sledkin entkommt mit Linda und Olivia enthüllt, dass Dragonsite Sauerstoff produzieren kann, wenn es erhitzt wird, was die Existenz von Leben in der Verborgenen Welt ermöglicht. Als die Reiter erkennen, dass Sledkins Abbau die Verborgene Welt unbewohnbar machen könnte, beschließen sie, sie aufzuhalten.