Ana Ortiz spielt die Hauptrolle in «Gänsehaut»

US-Fernsehen

Auch David Schwimmer wird in der Anthologie-Serie «Goosebumps» zu sehen sein.

Ana Ortiz («Love, Victor») stößt in der zweiten Staffel zur brandneuen Besetzung der Disney+-Anthologie-Serie. Sie spielt Jen, eine engagierte Polizistin, die in ihrem Viertel in Brooklyn verwurzelt bleibt, nachdem sie in ihrer Jugend ein tragisches Ereignis erlebt hat, in das ihre Freunde verwickelt waren.Der bereits für den Emmy-Award nominierte Schauspieler und Regisseur David Schwimmer («American Crime Story: The People v. O.J. Simpson») führt die Besetzung an, neben den neuen Stammgästen der zweiten Staffel Sam McCarthy («Dead to Me») und Jayden Bartels («Side Hustle») als zweieiige Zwillinge Devin bzw. Cece, Elijah Cooper («That Girl Lay Lay») als CJ, Galilea La Salvia («Party Down») als Frankie und Francesca Noel («R#J») als Alex.Die neue Staffel von Disney Branded Television, die von Sony Pictures Television produziert wird, bietet eine brandneue Geschichte, einen neuen Schauplatz und eine neue Besetzung, die auf R.L. Stines weltweiter Scholastic-Bestsellerreihe basiert, von der über 400 Millionen Bücher in 32 Sprachen gedruckt wurden.Die neue Geschichte beginnt mit Devin und Cece, zweieiigen Zwillingen, die sich an das Leben mit ihrem kürzlich geschiedenen Vater Anthony gewöhnen. Als das Duo eine Bedrohung entdeckt, wird ihnen schnell klar, dass dunkle Geheimnisse unter ihnen herrschen, die eine Kette von Ereignissen auslösen, die ein tiefes Geheimnis enthüllen. Während sie in das Unbekannte eintauchen, verstricken sich Devin, Cece und ihre Freunde - Alex, CJ und Frankie - in die erschreckende Geschichte von vier Teenagern, die 1994 auf mysteriöse Weise verschwanden.