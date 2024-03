NBC verlängert fast alle Dick-Wolf-Serien

US-Fernsehen

Noch ist der Status von «Law & Order: Organized Crime» nicht geklärt.

Der Fernsehsender NBC will mit bewährtem Programm in die kommende Saison starten. Deshalb hat er gleich fünf Serien von Universal Television in Koproduktion mit Wolf Entertainment verlängert. Dazu gehören die «Chicago»-Serien «Chicago Med», «Chicago Fire» und «Chicago P.D.».Eine längere Laufzeit haben bereits die «Law & Order»-Serien.geht im kommenden Jahr in die 24. Staffel, das Spin-offwird eine 26. Staffel erhalten. Eine fünfte Staffel vonist noch offen. Die Serie erreicht derzeit nur rund dreieinhalb Millionen Zuschauer.Gemessen an der Gesamtzuschauerzahl sind alle drei «Chicago»-Serien unter den Top 10 der Primetime-Unterhaltungsserien dieser Saison. «Chicago Fire», «Chicago Med» und «Chicago P.D.» sind bei den Gesamtzuschauern die drei meistgesehenen Mittwochsserien der Staffel. Vor allem das Streaming dürfte die Reichweiten der Serien noch einmal deutlich gesteigert haben.