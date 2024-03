Alle Darsteller von «Nine Perfect Strangers» gecastet

US-Fernsehen

Henry Golding, Mark Strong und Lena Olin sind ebenfalls an Bord der zweiten Runde.

Für die zweite Staffel vonkehrt Nicole Kidman («Expats», «Big Little Lies») als Masha zurück und bildet zusammen mit Henry Golding («Ministry of Ungentlemanly Warfare», «Old Guard 2») als Peter, Mark Strong ( «1917» ► , «Cruella») als David und Lena Olin («One Life», «The Darkness») als Helena den Hauptcast. Zudem fungiert Kidman erneut als Executive Producerin der Serie, die unter anderem von David E. Kelley entwickelt wurde. Die Staffel 2 von Nine Perfect Strangers wird für Prime-Mitglieder weltweit (mit Ausnahme der USA) verfügbar sein. In den USA wird die Serie auf Hulu verfügbar sein.Die erste Season von «Nine Perfect Strangers» wurde im August 2020 veröffentlicht. Basierend auf dem Bestseller von Liane Moriarty spielt «Nine Perfect Strangers» in einem exklusiven Gesundheits- und Wellnessresort, das Heilung und Transformation verspricht. Dort versuchen neun gestresste Großstädter einen Weg zu einem besseren Leben zu finden. Während des zehntägigen Retreats werden sie von der Leiterin des Resorts, Masha (Nicole Kidman), betreut, mit dem Ziel, die erschöpften Körper und Seelen der Teilnehmer wiederzubeleben. Doch die neun "perfekten" Fremden haben keine Ahnung, was sie erwartet.David E. Kelley, Bruna Papandreas Made Up Stories, Nicole Kidmans Blossom Films und Fifth Season sind die Produzenten von «Nine Perfect Strangers». Jonathan Levine führte bei allen acht Episoden Regie und fungierte zusammen mit Papandrea, Steve Hutensky, Jodi Matterson, Nicole Kidman, Per Saari, Liane Moriarty, Showrunner David E. Kelley, John Henry Butterworth, Molly Allen, Samantha Strauss und Melissa McCarthy als ausführender Produzent. Die Serie wurde von David E. Kelley, John Henry Butterworth und Samantha Strauss entwickelt.