Neuer «Polizeiruf 110» Mitte April

TV-News

Dieses Mal muss Kommissar Lehmann eine verschwundene Achtjährige finden.

Am Sonntag, den 21. April 2024, schlüpft Peter Kurth wieder in die Rolle von Kriminalhauptkommissar Henry Koitzsch und ermittelt an der Seite von Michael Lehmann, verkörpert von Peter Schneider. Dermit der Folge „Der Dicke liebt“ wurde von Clemens Meyer und Thomas Stuber verfasst, Stuber führte Regie. Der Film wurde im April und Mai 2023 in Halle an der Saale und in Leipzig gedreht. Als Produktionsfirma fungierte filmpool fiction.Die achtjährige Inka wird vermisst. Während Kommissar Michael Lehmann noch hofft, das Mädchen lebend zu finden, hat Kommissar Henry Koitzsch bereits eine böse Vorahnung. Tatsächlich wird die Leiche des Kindes nur kurze Zeit später in einer Kleingartenanlage entdeckt. Erste Ermittlungen führen in Inkas Schule. Dort trifft Kommissar Koitzsch auf eine alte Bekannte: die Lehrerin Monika Hollig (sein Blinddate aus der ersten Folge). Gleichzeitig gerät der Mathelehrer Herr Krein unter Verdacht. Er pflegte ein inniges Verhältnis zu seiner Schülerin Inka. Womöglich zu innig? Die Lösung des Falls ist so überrschend wie schockierend.„Henry Koitsch und Michael Lehmann haben ein Vater- und Sohn-Verhältnis“, sagt Kurth über das Ermittler-Duo. „Das interessante daran ist, dass man nie weiß, wer der Vater oder der Sohn ist. Beide vereint der unbedingte Wille nach Gerechtigkeit. Nur haben Sie sehr unterschiedliche Auffassungen vom Weg, wie sie Gerechtigkeit erreichen. Beide Charaktere sind aus der Region und in der Region verankert. Der Regisseur, der Drehbuchautor und mein Kollege kommen aus der Region und ich habe den größten Teil meiner Familie in Halle. Das ist bei weitem kein Garant für eine gute Arbeit - aber ich denke es schadet nicht.“