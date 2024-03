TLC bringt «90 Day Fiance: Love in Paradise» zurück

US-Fernsehen

In der neuen Staffel treffen sich der Kalifornier Kyle mit der aus Malta stammende Anika.

Eine neue Staffel der TLC-Hitseriekommt, in der vier verliebte Amerikaner an neue internationale Orte wie Brasilien, Italien, Malta und Kolumbien reisen, um mit ihren Partnern zusammen zu sein, die in diesen Ländern leben. Die Paare, die in dieser Staffel zu sehen sind, testen die Grenzen des anderen, stellen sich emotionalen Härten und lernen dabei überraschende, neue Dinge über sich selbst. Die neue Runde wird erstmals am Montag, den 22. April um 20 Uhr auf TLC ausgestrahlt. Die Sony Pictures Television-Tochter Sharp Entertainment produziert die Sendung.Tagsüber ist Kyle (32, Los Angeles) ein scheinbar traditioneller Mann, der als Buchhalter arbeitet. Seine wahre Leidenschaft und sein Hobby ist jedoch die Samenspende. Kyle hat 71 Kinder und neun auf dem Weg von Samenspenden an Frauen in aller Welt. Anika (39, Malta), eine alleinerziehende Mutter, die sich ein weiteres Kind wünscht, sah Kyles Informationen über Samenspenden im Internet und buchte ein Beratungsgespräch mit ihm. Seit ihrem ersten Gespräch hat es zwischen den beiden gefunkt, aber langsam wurde aus der Spende ein Date! Jetzt wird Kyle auf die wunderschöne Insel Malta reisen, um Anika zum ersten Mal zu treffen. Aber wird er für immer mit dem Spenden aufhören, um mit Anika zusammen zu sein?Als Shawn (61, New York), ein prominenter Friseur aus New York, Alliya (25, Brasilien) zum ersten Mal online kennenlernte, identifizierte sich Alliya als ein "Er" namens Douglas. Von Geburt an männlich, begann Alliya, ihre weibliche Seite zu entdecken, während sie mit Shawn zusammen war. Während das Paar auf seiner Reise mehr über sich selbst und den anderen erfährt, werden ihre anfänglichen Gefühle und ihre Anziehungskraft füreinander stärker werden oder werden sich die beiden auseinanderleben?Luke (30, Los Angeles) lernte Madelein (19) in Kolumbien kennen, als er dort Urlaub machte. Die beiden verstanden sich auf Anhieb und verbrachten schließlich Lukes gesamten Urlaub miteinander. Als Luke nach LA zurückkehrte, beschloss er, nach Kolumbien zu ziehen, um mit Madelein zusammen zu sein. Es gibt nur einen kleinen Haken - der einst wohlhabende Luke wird mit der Realität konfrontiert und hat weder das Geld, um umzuziehen, noch kann er Madeleins verschwenderischen Lebensstil unterstützen, wie sie glaubt.