ProSieben Fun bietet «Two Weeks to Live»

TV-News

Die britische Miniserie ist mit «Game of Thrones»-Star Maisie Williams besetzt.

Am Donnerstag, den 10. April 2024, startet der Pay-TV-Sender ProSieben Fun die Ausstrahlung der sechsteiligen Miniserie. Die Sky-Serie, die von Kudos Film and Television umgesetzt wurde, ist mit «Game of Thrones»-Star Maisie Williams besetzt. In dem Format glaubt die Hauptfigur Kim, dass sie nur noch zwei Wochen zu leben hat – weil sie ein gefälschtes Video sah.Kim geht in ein Restaurant und bittet um ein Frühstück. Der Besitzer, der ihre Naivität bemerkt, versucht, sie zu bestehlen, indem er Gebühren für das Parken, die Toilette usw. verlangt. Sie verprügelt den Besitzer und geht. Danach fährt sie zu einem Pub, in dem ihre Eltern ihr erstes Date hatten. Dort trifft sie Nicky und Jay und erzählt ihnen, dass dies ihr erster Besuch in der Zivilisation war, die sie mit ihrem Vater (eigentlich mit seiner Asche) plant.Sie spricht davon, dass die Welt durch eine Atomexplosion oder eine Epidemie untergehen würde, und vertritt verschiedene regierungsfeindliche Verschwörungstheorien. Als Scherz zeigt Jay ihr ein gefälschtes/altes Video von der Berichterstattung über eine Atomexplosion mit der Überschrift "Zwei Wochen zu leben". Kim nimmt es ernst und fährt zum Haus des Gangsterbosses Jimmy Davies, von dem sie glaubt, dass er ihren Vater getötet hat. Sie erschießt Ian und richtet die Waffe auf Jimmy, während Nicky und Jay, die ihr gefolgt sind, vor Jimmys Haus auf sie warten.