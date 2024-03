«Am Puls» läuft am Mittwochvorabend

TV-News

Im Anschluss strahlt das ZDF eine neue Folge des «Terra X»-Quiz‘ aus.

Nico Scholke, Anja Kollruß und Sarah Tacke drehtenmit der Episode „Arbeitslos – Kein Bock oder keine Chance?“. Die Dokumentation läuft am Mittwoch, den 1. Mai, um 19.25 Uhr im ZDF . Auf ihrer "Am Puls"-Reise spricht Sarah Tacke Menschen vor dem Jobcenter an, trifft einen ehemals Suchtkranken, der den Weg zurück in die Arbeitswelt versucht, besucht gestresste Alleinerziehende und türkische Einwanderinnen ohne Job-Erfahrung in Deutschland.In der Stadt mit der höchsten Arbeitslosenquote Deutschlands, Bremerhaven, arbeitet sie zwei Tage lang im Jobcenter mit. Brauchen Arbeitslose mehr Druck? Oder gibt es gute Gründe, warum diese Menschen nicht in Beschäftigung kommen? Die Dokumentation ist Teil der Reihe «Am Puls», in der bildschirmbekannte ZDF-Presenter den Themen nachgehen, die Deutschland bewegen.Ab 20.15 Uhr gibt es eine weitere Ausgabe vonzum Thema spektakuläre Höchstleistungen. Apnoetaucher, die ohne Sauerstoff in die Tiefe abtauchen, oder Ballerinen, die in ihren Spitzenschuhen knallharten Hochleistungssport betreiben – oft lassen wir uns von Menschen faszinieren, die Außergewöhnliches leisten. Promis wie Felicitas Woll, Sebastian Ströbel, Richy Müller und Magdalena Neuner kämpfen in einem Duell unterhaltsamer Wissensspiele um 20.000 Euro für einen guten Zweck.