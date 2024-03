Hallmark macht mit «The Way Home» weiter

US-Fernsehen

Die Fernsehserie über eine Zeitreise wird im kommenden Jahr zurückkehren.

Hallmark gab bekannt, dass die von der Kritik gefeierte Erfolgsseriefür die dritte Staffel verlängert wurde. Die Nachricht wurde zuerst auf der Instagram-Seite des Hallmark Channel mit einem Video veröffentlicht, in dem die Serienstars Andie MacDowell («Maid»), Chyler Leigh («Supergirl»), Evan Williams («Blonde») und Sadie Laflamme-Snow («Unicorn Academy») zu sehen sind.Das Mehrgenerationen-Familiendrama mit einem faszinierenden Zeitreise-Twist, das im Jahr 2025 zurückkehren soll, hat die Herzen und Köpfe der Zuschauer und Kritiker gleichermaßen erobert. Die aktuelle Staffel wird bis zum 31. März sonntags um 21.00 Uhr auf Hallmark Channel ausgestrahlt."Wieder einmal haben unsere Darsteller, Autoren und die gesamte Crew ihre beeindruckenden Talente eingesetzt, um eine Geschichte zu erschaffen, die genauso fesselnd und süchtig machend ist wie die erste Staffel", begann Lisa Hamilton Daly, Executive Vice President Programming, Hallmark Media. "Wir sind den Fans dankbar, die die Serie so leidenschaftlich lieben, und können es kaum erwarten, zu sehen, was - und wann - die dritte Staffel bringen wird."