Neue «The Office»-Serie in Arbeit

US-Fernsehen

Greg Daniels möchte mit Michael Komann an einer neuen Serie arbeiten.

Im Januar 2024 begann der ehemalige-Showrunner Greg Daniels mit der Arbeit an einem möglichen Nachfolger. Nun hat sich Daniels laut dem US-Branchenportal „Variety“ mit Michael Komann zusammengetan, der bereits für die Serie «Nathan for You» verantwortlich war. Daniels und Koman sind demnach die neuen Co-Schöpfer der Universal Television-Serie, die in der Welt von Dunder Mifflin beheimatet sein soll.Laut Branchenberichten soll die neue Serie kein Reboot sein, sondern lediglich im gleichen Universum spielen. Das neue Projekt soll ausschließlich aus neuen Charakteren bestehen. Koman hat auch für «Saturday Night Live», «The Colbert Report», «How to With John Wilson» und Conan O’Briens «Late Night» ► geschrieben. Außerdem war er Autor und Produzent der Netflix-Serie «Girls5Eva».«The Office» lief zwischen 2005 und 2013 auf NBC und bescherte dem amerikanischen Sender traumhafte Einschaltquoten. Das Format basierte auf der gleichnamigen britischen Serie von Ricky Gervais und Stephen Merchant. Steve Carell spielte die Hauptrolle in «The Office». Schauplatz war Scranton, Pennsylvania.