Comscore erhält die Akkreditierung des Media Rating Council (MRC)

Das Unternehmen bietet die einzige TV-Messlösung für lokales und nationales Fernsehen, die Big Data für ihre MRC-akkreditierten Messungen nutzt.

Das Marktforschungsunternehmen Comscore teilte mit, dass es vom Media Rating Council (MRC) die Akkreditierung für die Schätzung der Gesamtzahl der Haushalte und der durchschnittlichen Zuschauer in seinen nationalen und lokalen TV Time Based Grid Reports erhalten hat. Damit ist Comscore das einzige Messunternehmen, das für seine lokalen TV-Messungen akkreditiert ist, und das einzige akkreditierte nationale Messunternehmen, das Big Data-Wissenschaft und -Methodik einsetzt. Es ist auch das erste Mal, dass ein TV-Messungsanbieter in allen 210 gemessenen lokalen Märkten akkreditiert wurde, basierend auf der Messung der Geräteakzeptanz."Die MRC-Akkreditierung ist ein bedeutender Meilenstein für Comscore und positioniert uns als einziges Unternehmen, das für 'Big Data'-Reporting sowohl auf lokaler als auch auf nationaler Ebene akkreditiert ist und die gleiche Methodik anwendet. Es unterstreicht das Engagement von Comscore, unseren Kunden eine unvergleichliche Datenqualität und -zuverlässigkeit zu bieten und neue Maßstäbe für die Messung auf nationaler Ebene mit lokaler Genauigkeit zu setzen", sagte Jon Carpenter, Chief Executive Officer von Comscore. "Die Einblicke, die wir nun auf der Grundlage von MRC-akkreditierten Big-Data-Messungen liefern können, stellen für Comscore ein massives Unterscheidungsmerkmal inmitten eines sich schnell verändernden Marktes dar.""Comscore muss für die erheblichen Anstrengungen gelobt werden, die sie über mehrere Jahre hinweg unternommen haben, um Verbesserungen und Upgrades als Reaktion auf unser Feedback einzuführen", sagte George W. Ivie, Executive Director und CEO des Media Rating Council. "Der Einsatz und das Engagement des Comscore-Teams sind beispielhaft und haben direkt zur heutigen Akkreditierung geführt - eine Auszeichnung, von der die gesamte Branche profitieren wird.Mit der MRC-Akkreditierung der TV-Messdaten von Comscore und der robusten Datensammlung des Unternehmens im gesamten Werbeökosystem ist Comscore einzigartig positioniert, um Kunden bei der Bewältigung der Herausforderungen und Chancen zu unterstützen, die sich aus dem raschen Wandel in den Medien und der Werbung ergeben. Der Media Rating Council ist ein 1963 gegründeter, gemeinnütziger Branchenverband, der sich aus führenden TV-, Radio-, Print- und digitalen Medienunternehmen sowie Werbetreibenden, Werbeagenturen und Handelsverbänden zusammensetzt.