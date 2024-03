«Ugliest House in America» geht weiter

US-Fernsehen

HGTV hat die Komikerin und Schauspielerin Retta für die Moderation verpflichtet.

Die fünfte Staffel vonfeiert am Montag, 22. April, um 21.00 Uhr auf HGTV Premiere. Die Sendung wird von Retta, einer begeisterten Hausgestalterin, Komikerin und Schauspielerin moderiert, die durch ihre Rollen in «Parks and Recreation» und «Good Girls» bekannt wurde.In der neuen, sechs Episoden umfassenden Staffel wird Retta wieder quer durchs Land reisen, um 15 schreckliche Häuser zu besuchen, die von ihren Besitzern nominiert wurden, und ihre witzigen Kommentare zu den umwerfend schlechten Designs, den erschreckenden Grundrissen und den schmerzlich veralteten Stilen abgeben. Aufgrund seines hässlichen Aussehens, seiner mangelhaften Funktionalität und seiner abscheulichen Design-Entscheidungen wird ein Haus von HGTV zum "hässlichsten Haus Amerikas" gekürt, und der Sender wird seinen Besitzern in einer speziellen einstündigen Abschlussfolge eine Renovierung im Wert von 150.000 Dollar schenken, die von Alison Victoria, einem seiner Top-Stars, durchgeführt wird.In jeder Folge wird Retta drei Häuser besichtigen, in denen sie ihre ungefilterten Reaktionen auf alle möglichen haarsträubenden Entwürfe schildert - von jahrzehntealten rosafarbenen Teppichböden und aufwendigen Badezimmerfliesen und Kronleuchtern bis hin zu Häusern mit mehreren nicht funktionierenden Küchen und Tanks, in denen Baby-Alligatoren leben. Während der gesamten Saison wird Retta die besten der schlimmsten Häuser in den USA sehen und einem glücklichen Hausbesitzer dabei helfen, sein unansehnliches Haus in einen echten Hingucker zu verwandeln.