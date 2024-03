Gaumont arbeitet an Gucci-Serie

International

Die französische Filmgesellschaft ist sich mit dem Modeunternehmen bereits einig.

Nach dem Spielfilm «House of Gucci» von Ridley Scott könnte die Modemarke erneut verfilmt werden. Nach Informationen des US-Branchendienstes „Variety“ soll die Familie Gucci bereits an Bord sein. Die französische Firma Gaumont, die bereits «Lupin» produzierte und an «Becoming Karl Lagerfeld» arbeitete, hat einen Vertrag unterzeichnet.Die Serie konzentriert sich auf die Anfänge des Unternehmens und zeigt die Geschichte des Gründers Guccio Cucci, die Konflikte der Modedynastie und den Verkauf des Imperiums. Das Projekt hat noch keinen Namen und wird in Italien, den USA, Frankreich und Großbritannien gedreht. Gucci arbeitete als Page im Londoner Savoy Hotel und ließ sich von den luxuriösen Lederkoffern der britischen Aristokratie inspirieren."Wir sind daran interessiert, die Geschichte eines Familienunternehmens zu erzählen, denn genau darum geht es bei der Gucci-Saga", so Giorgio Gucci, der nach dem Verkauf der Marke geboren wurde. "Gucci war sicherlich eine der ersten italienischen Marken, die über unsere Grenzen hinaus in den Vereinigten Staaten gelandet ist und von dort aus den Rest der Welt erobert hat und zum absoluten Protagonisten des Dolce Vita hier in Rom wurde", fügte er hinzu."Einer der Hauptgründe, warum wir uns auf dieses Abenteuer mit Giorgio, Alcor und der Familie Gucci eingelassen haben, ist die Bereitschaft, sich selbst in Frage zu stellen und nicht nur die schönen Momente dieser Geschichte zu erzählen", so Marco Rosi, General Manager von Gaumont Italien. "Ich bin sehr glücklich, dass wir die Möglichkeit haben, wirklich in die Falten einer Familiengeschichte einzutauchen, die nicht im Geringsten reine Hagiographie sein will."