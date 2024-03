Apollo Global bietet elf Milliarden für Paramount

Wirtschaft

Der Fernsehsender CBS ist nicht Teil des Deals. Er soll nicht übernommen werden.

Die Investmentgesellschaft Apollo Global Management hat nach Informationen des „Wall Street Journal“ elf Milliarden Dollar für die Übernahme von Paramount Pictures und der Paramount Television Studios geboten. In diesem Angebot sind zahlreiche Unternehmensteile von Paramount Global nicht enthalten.Offenbar ist Apollo Global Management nur an den Produktionsfirmen interessiert. Der US-Sender CBS, die Unterhaltungssender von Paramount wie BET, Comedy Central , Nickelodeon, MTV und die Streaming-Aktivitäten Paramount+ und Pluto TV sollen bei Paramount Global verbleiben. Das Angebot von Apollo übersteigt deutlich die Marktkapitalisierung des Unternehmens, die derzeit auf 7,3 Milliarden geschätzt wird. Ob die knapp 15 Milliarden Dollar Schulden mit übernommen werden, ist noch unklar.Der Kinobetreiber National Amusement hält 77 Prozent an Paramount Global. Die Allen Media Group von Byron Allen hatte zuletzt 30 Milliarden US-Dollar für das gesamte Paramount-Universum geboten. Shari Redstone favorisierte zuletzt die Lösung, Skydance mit Paramount Global zusammenzulegen.