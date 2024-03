Kanadisches Drama «SkyMed» verlängert

International

Die Drama-Serie von Pazza Entertainment geht weiter. Kommende Woche starten die Dreharbeiten.

Paramount+ hat eine dritte Staffel vonbestellt, der medizinischen Dramaserie, die junge Ärzte und Piloten begleitet, die Ambulanzflüge über den entlegenen Himmel Nordkanadas fliegen. Die Produktion der dritten Staffel beginnt am kommenden Montag, 25. März, in Manitoba und Ontario. Die Crew kehrt für weitere atemberaubende Rettungseinsätze zurück. Die kommende Staffel wird auf Paramount+ ausgestrahlt, in Kanada ist das Drama auf CBC zu sehen.Die dritte Staffel von «SkyMed» knüpft an das dramatische Finale der zweiten Staffel an, als der wachsende Druck innerhalb des eng zusammengeschweißten SkyMed-Teams - und der schockierende medizinische Notfall eines seiner Mitglieder - die Gruppe auseinander zu reißen droht. Mit weiteren gefährlichen Einsätzen in der Wildnis und einigen Neuankömmlingen, die das Teamhaus aufmischen, müssen sich die Sanitäter mehr denn je aufeinander verlassen, während sie herzzerreißende Rettungsaktionen, neue Liebe und schwere Abschiede von ihrem Job erleben.Ebenfalls mit dabei sind Natasha Calis («Nurses») als Hayley, Morgan Holmstrom («Outlander») als Crystal, Praneet Akilla («Nancy Drew») als Chopper, Mercedes Morris («Ghosts») als Lexi, Thomas Elms («The Boys In The Boat») als Nowak, Kheon Clarke («Riverdale») als Tristan und Sydney Kuhne («Ginny & Georgia») als Stef. Auch Aaron Ashmore («Ginny & Georgia») als Wheezer ist in dieser Staffel wieder dabei. In wiederkehrenden Rollen kehren "Ace" Aason Nadjiwon («The Twilight Zone») als Bodie und Emilia McCarthy («Zombies») als Madison zurück, während Braeden Clarke («Outlander») eine Gastrolle als Jeremy übernimmt.Die Serie wurde von Julie Puckrin entwickelt und von ihrer Schwester und ihrem Schwager inspiriert, die sich beim Fliegen von Krankenwagen kennen gelernt haben. Puckrin ist zusammen mit Gillian Hormel und Vanessa Piazza auch ausführende Produzentin. Die Produzenten aus Manitoba sind Rhonda Baker und Carrie Wilkins.