Sat.1 bietet «Big Brother»-Frühstück an

Die «Landarztpraxis» wird nach hinten verlegt, damit Live-Bilder aus dem Haus gesendet werden können.

Wo einst das Set der «Lindenstraße» stand, lassen Sat.1 und Joyn derzeit die 14. Staffel vonaus der Feder von EndemolShine Germany produzieren. Der Free-TV-Sender Sat.1 strahlt die Entscheidungsshow am späten Montagabend aus, danach folgen die Tageszusammenfassungen am Stück. Diese werden ursprünglich für die Streaming-Plattform von ProSiebenSat.1 produziert.Die Arbeitssuchende Jacqueline aus Bochum und die Schweizerin Ciara mussten das Baucontainerdorf in Köln bereits verlassen. Den 23-jährigen Benedikt und die 20-jährige Wakeboarderin Maxime können die Zuschauer aber noch live im kostenpflichtigen Joyn-Livestream verfolgen.Der Fernsehsender Sat.1 lockert das Premium-Modell von «Big Brother» auf und sendet ab Samstag, 23. März 2023, einen dreistündigen Livestream. Dieser beginnt um 8.10 Uhr, die Wiederholungen vonverschieben sich auf 11.10 Uhr.ist zwischen 14.45 und 17.00 Uhr zu sehen. Sat.1 reduziert die Wiederholungen von fünf auf drei pro Samstag.