Wird Christopher Wittich der nächste Peter Kloeppel?

Quotenmeter.FM

Mit einer „Viererkette“ möchte RTL ab September die Hauptnachrichten präsentieren.

Die RTL-Aushängeschilder Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben werden im August voraussichtlich das letzte Mal «RTL Aktuell» moderieren. In der vergangenen Woche stellte RTL-Chefredakteur Gerhard Kohlenbach die neuen Anchor-Männer- und -Frauen der Nachrichten vor. Zum einen ist dort ntv-Reporter und Studioleiter in Washington D.C., USA, Christopher Wittich, der zum Anchormann aufsteigt. Er wird meist an der Seite von Anna Fleischhauer vor der Kamera stehen, die schon länger zum Moderationsteam gehört.«Punkt 12»-Moderatorin Roberta Bieling tritt aus den Schatten von Katja Burkard und wird neben Sportmoderator Andreas von Thien vor der Kamera stehen. Die neuen Duos sollen ab September 2024 auf Sendung gehen und jeweils von Montag bis Sonntag durchmoderieren.Pinar Atalay, die von den «Tagesthemen» zur neuen Sendung «RTL Direkt» wechselte, wird weiterhin nur als Vertretung arbeiten. Schon aktuell präsentiert Jan Hofer drei von vier Sendewochen der 22.15-Uhr-Nachrichtensendung. Maik Meuser und Charlotte Maihoff werden auch weiterhin für das «RTL Nachtjournal» vor der Kamera stehen. Veit-Luca Roth und Fabian Riedner kommentieren die neuen Besetzungen.