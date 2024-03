«Ghostbusters: Legacy» setzt sich vor Filmwiederholung im Ersten

Quotennews

Das ZDF hatte die Nase auf dem Gesamtmarkt nur knapp vorne, doch in der jüngeren Gruppe war der Abstand mehr als deutlich.



Die Gruselkomödielief 2021 in den Kinos. Hier übernehmen nun die Enkel der Ur-Geisterjäger das Geschäft und Jason Reitman die Regie seines Vaters Ivan. Das ZDF zeigte den Film gestern Abend erstmals im deutschen Free-TV. Insgesamt schalteten 3,12 Millionen Fernsehende ein, so dass ein passables Resultat von 12,9 Prozent verbucht wurde. Besonders erfolgreich war man jedoch in der jüngeren Gruppe, wo 0,75 Millionen Interessenten hervorragende 14,5 Prozent Marktanteil einfuhren.Das Erste setzte unterdessen auf eine Wiederholung des Familiendramas, was erstmals 2022 ausgestrahlt worden war. Gestern saßen 2,96 Millionen Interessenten vor dem Bildschirm, während es zwei Jahre zuvor genau zwei Millionen mehr gewesen waren. Auch der Marktanteil hatte sich so von 16,7 auf 12,0 Prozent verkleinert. Während das ZDF hier nur knapp die Nase vorne hatte, war der Abstand bei den Jüngeren deutlich größer. Die 0,26 Millionen Interessenten landeten nämlich lediglich bei mauen 5,0 Prozent Marktanteil.Das Erste strahlte ab 22.50 Uhr die Talkshowaus und überzeugte damit 1,55 Millionen Neugierige zum Einschalten. Mit hohen 13,7 Prozent Marktanteil war das Resultat so stark wie seit Februar 2023 nicht mehr. Die 0,13 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren hingegen von zuletzt 7,0 auf akzeptable 5,8 Prozent zurückgefallen. Im ZDF starteteerst ab 23.35 Uhr, so dass die 0,99 Millionen Zuschauer bei passablen 12,9 Prozent hängenblieben. Die 0,16 Millionen Jüngeren sicherten sich jedoch hohe 9,3 Prozent.