Zum Finale legen «Die Bachelors» auf dem Gesamtmarkt zu

Auch beistand gestern das große Finale an. Nach den Wochen voller Dating, Drama und Romantik mussten Sebastian und Dennis nun noch eine finale Entscheidung treffen und die letzte Rose vergeben. Doch zuvor stand ein großes Kennenlernen mit Freunden und Familie der jeweils zwei Auserwählten an. Bei Dennis waren noch Katja und Rebecca im Rennen, wobei er sich schließlich für Katja entschied. Sebastian war mit Eva und Larissa ins Finale gegangen und wählte schließlich Larissa. Ganz am Ende der Folge kam es zum Wiedersehen der Bachelors und Kandidatinnen und Frauke Ludowig stellte wie in jedem Jahr die Frage, wer noch immer in einer Beziehung ist.Nach einer eher durchwachsenen Staffel hatte sich das Format in der Vorwoche zumindest wieder auf 1,35 Millionen Fernsehende sowie akzeptable 5,5 Prozent Marktanteil gesteigert. Bei den 0,58 Millionen Jüngeren wurden gute 11,1 Prozent Marktanteil eingefahren. Zum Abschluss legte der Sender mit 1,43 Millionen Interessenten noch eins drauf, so dass mit annehmbaren 5,9 Prozent das beste Resultat der Staffel erzielt wurde. Die 0,49 Millionen Umworbenen fielen auf eine solide Quote von 9,5 Prozent zurück.Kabel Eins hatte die Primetime mitund so 0,61 Millionen Zuschauer zum Einschalten bewegt. Dies hatte für ein passables Resultat von 2,7 Prozent gesorgt. Die 0,16 Millionen Werberelevanten waren bei annehmbaren 3,2 Prozent gelandet. Für das Superheldendramahatten noch 0,19 Millionen Neugierige eingeschalten, so dass der Marktanteil auf zufriedenstellende 2,5 Prozent zurückgefallen war. Die 0,08 Millionen 14- bis 49-Jährigen hatten sich hingegen auf hohe 4,8 Prozent Marktanteil gesteigert.