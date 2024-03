«Bratwurst & Baklava» startet erfolgreich bei ProSieben

Quotennews

Der Podcast von Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar hat sich inzwischen einen Namen gemacht und fand nun sogar als Fernsehshow ins ProSieben-Programm.



Der Podcast „Bratwurst & Baklava“ sorgt bereits seit 2019 für Unterhaltung. Bastian Bielendorfer, ein deutsches Lehrerkind aus dem Pott, und Özcan Cosar, ein Immigrantensohn aus Schwaben betreiben diesen gemeinsam und sorgen für einen freundschaftlichen Kultur-Schlagabtausch. Seit Ende 2022 läuft der Podcast bei RTL+ und nun erhält er von ProSieben eine TV-Adaption. Inwerden die beiden Comedians zusammen mit einem prominenten Gast einen Blick auf aktuelle gesellschaftliche Themen. In der ersten der vier Folgen war gestern Evelyn Burdecki eingeladen.Los ging es ab 21.25 Uhr auf ProSieben, wo sich 0,74 Millionen Interessenten vor dem Bildschirm einfanden. Für den Sender war dies ein erfolgreicher Auftakt und es kam ein guter Marktanteil von 3,4 Prozent zustande. Mit 0,48 Millionen Jüngeren war die Zielgruppe ebenfalls gut vertreten. Hier wurde eine hohe Quote von 9,9 Prozent eingefahren.Zuvor hatte der Sender wie gewohnt auf die Comedyshowgesetzt und damit eine starke Grundlage für die Show im Anschluss geliefert. Bei den 1,44 Millionen Zuschauern waren genau wie in der Woche zuvor starke 5,8 Prozent Marktanteil möglich gewesen. Das jüngere Publikum hatte sich von 0,85 auf 0,81 Millionen Menschen vergrößert, doch dies hatte noch immer für herausragende 15,5 Prozent Marktanteil sowie den zweiten Platz auf der Tagesrangliste gereicht.