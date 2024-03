Das Erste zeigt «Die Flut  Tod am Deich» von Robert Habeck

TV-News

Der neue Spielfilm wird am Samstagabend ausgestrahlt. Anton Spieker spielt die Hauptrolle, in dem Drama.

Das Mystery-Dramawird am Samstag, 27. April 2024, um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Der 105-minütige Spielfilm ist eine Adaption von Theodor Storms „Der Schimmelreiter“, Daniela Baumgärtl und Constantin Lieb haben das Drehbuch nach dem Roman „Hauke Haiens Tod“ (von Andrea Paluch und Robert Habeck) geschrieben.Bei einer verheerenden Sturmflut an der Nordsee wird das Dorf Stegebüll zerstört. Von der Familie des Deichgrafen Hauke Haien (Detlev Buck) überlebt nur die kleine Tochter Wienke, die unter einer anderen Identität in einem Heim aufwächst. Als die inzwischen 18-Jährige (Philine Schmölzer) wissen will, wer sie wirklich ist, macht sich die Vollwaise auf die Suche nach ihrem Retter von damals: Haiens „Ziehsohn” Iven (Anton Spieker), der im Hamburger Rotlichtmilieu arbeitet. Aus Geldnot lässt sich der vorbestrafte Türsteher auf einen Auftrag ein, der ihn zu den Narben seiner eigenen Seele führt. Er weiß, welche Ablehnung ihn und Wienke bei seiner Rückkehr erwartet. Denn der ehemalige Bürgermeister Ole Peters (Sascha Geršak) ist wenig erfreut, dass die Tochter seines einstigen Widersachers bei einem ehrgeizigen Deichprojekt nun Fragen stellt. Auch Oles Tochter Ann-Grethe (Janina Stopper), Ivens Jugendschwarm, trägt schwer an der Vergangenheit. Während Iven die eigenwillige Wienke am liebsten vor der Wahrheit schützen würde, drängt sie darauf, auch die dunklen Familiengeheimnisse zu erfahren.Mit diesem emotional packenden Eventfilm beweist Andreas Prochaska sein Gespür für außergewöhnliche Stoffe und bedrohliche Naturkulissen. Das vielversprechende Hauptdarstellerduo Anton Spieker und Philine Schmölzer beeindruckt durch Präsenz, Subtilität und Intensität. In der Bildsprache von Felix Novo de Oliveira entsteht ein filmisches Drama über den Widerstreit von Fortschrittsglauben und Mythos.