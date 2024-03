Leah Striker: Das ist eine super Chance, komplexe Geschichten zu behandeln

Interview

Am Ostermontag läuft der Spielfilm «Tatort: Angst im Dunkeln», den Lea Striker umgesetzt hat. Wir sprachen über die Anfänge als Kamerafrau.

Ein gutes Bild für einen Film fängt die Stimmung und das, was die Schauspieler und Regie erzählen, so ein, dass die Szene für das Publikum greifbar und fühlbar wird. Schönheit kann ich in der Emotion messen, die das Bild hervorruft.Ich beziehe mich jetzt mal auf das Fernsehen. Ich finde, es haben sich zwei Dinge geändert - durch die Abrufbarkeit von Filmen in den Online-Plattformen ist Platz für Formate, in denen über mehrere Kapitel (seien es Mehrteiler, Serien oder Mini-Serien) horizontal erzählt wird. Das trifft natürlich auch auf Reihen wie den «Tatort» zu. Es ist ein bisschen wie im 19. Jahrhundert, als der Roman die Kurzgeschichte abgelöst hat. Das ist eine super Chance, komplexe Geschichten zu behandeln. Zum Anderen haben sich durch die großen Endgeräte sowohl der Anspruch an die Qualität als auch die Toleranz gegenüber unkonventionellen Bildern deutlich gesteigert.Nein, bestimmt nicht!!! Alles wird immer wilder und erfahrbarer. Ich freue mich schon.Ach, ich habe natürlich einen Riesenrespekt und auch ganz schön Angst. Aber als ich dann die tollen Schauspieler*innen gecastet habe und mein wahnsinnig wunderbares Team, da wusste ich, dass ich mich nur noch darauf konzentrieren muss, das coole Buch von Kirsten Peters abzubilden… Das war auch Vorfreude.Ich denke schon, dass ich sehr in Bildern denke. Aber in dem Moment, wo ich als Regisseurin am Set stehe, geht es mir wie sicher den Meisten - ich bin gebannt von dem, was die Figuren verhandeln, und ich gebe mein Bestes, um mit den Schauspielern herauszufinden, wo die Wahrhaftigkeit spürbar ist.Hoffentlich einen spannenden Krimi! Drei Frauen gehen in den Wald, aber nur zwei überleben - und der Film begleitet nicht nur die Kommissarinnen, sondern wird auch Zeuge der verzweifelten Reise im Wald.Ja, sicherlich 😀Der deutsche Film… Ich finde, es kommen viele interessante Themen aus Deutschland, die dann doch am Publikum vorbei erzählt werden, oder mit zu wenig Genauigkeit in den Figuren. Wenn wir hier noch ein bisschen mehr Liebe für die Zuschauer und auch Liebe zu den Menschen, in die Filme stecken, wird es ganz groß - und es kommen Filme wie «All Quiet on the Western Front» dabei raus.Ich glaube, dass wir vielleicht unsere Liebe zu Menschen und den Glauben daran, dass im Herzen alle dort abgeholt werden können, als Filmemacher mitbringen. Und ob man das naiv nennt oder Hollywood oder character-driven storytelling, es bleibt dabei, dass die Figuren als Menschen ernst genommen werden.Ich arbeite derzeit mit Kirsten Peters, der Autorin von «Angst im Dunkeln», an einer glamourösen "Heist"-Serie und an einem… wilden Action-geladenen Krimi, von dem wir hoffen, dass es auch ein Tatort wird. Außerdem habe ich gerade einen Krimi als Kamerafrau gedreht - und Kameraarbeit bleibt meine große Liebe!