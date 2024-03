Podstars

Der Podcast ist wahren Verbrechen auf der Spur und hat bereits eine lange Vergangenheit.

Der True-Crime-Podcastbeschäftigt sich mit der Aufarbeitung wahrer Kriminalfälle aus Deutschland. Es handelt sich hierbei allerdings nicht um eine bloße Wiedergabe des Tathergangs, sondern vielmehr um eine authentische Auseinandersetzung mit den Ermittlungen rund um eine Vielzahl an aufsehenerregenden Fällen, welche bis heute unvergessen sind.In den einzelnen Folgen des True-Crime-Podcast «ARD Crime Time» werden unterschiedliche Fälle informativ und vor allem detailliert vorgestellt. Die Hosts Anne Eichhorn, Felix Gebhart und Mattis Kießig führen durch die Folgen und sprechen sowohl mit den Angehörigen als auch mit den Opfern der Gewalttaten. Im Zuge der Gespräche steht nicht nur der Tathergang, sondern vor allem die Empfindungen der Betroffenen und deren Umgang mit dem Erlebten im Vordergrund. Auch die zuständige Staatsanwaltschaft sowie die mit dem Fall betrauten Polizeibehörden geben Auskunft über wichtige Einzelheiten, die das jeweilige Verbrechen betreffen, um einen tieferen Einblick in die Thematik zu gewähren.Zudem kommen Autorinnen und Autoren der ARD zu Wort, welche sich im Vorfeld eingehend mit den einzelnen Kriminalfällen befasst und diese sorgfältig recherchiert haben. Die aufwendige und intensive Recherche nahm in manchen Fällen sogar einige Monate in Anspruch. Anstatt reißerische Geschichten zu erzählen, wird hierbei auf eine möglichst einfühlsame und sorgfältige Aufarbeitung geachtet. Bis zum März hieß die Sendung noch «Die Spur der Täter» und startete schon im Jahr 2019.Im Podcast «ARD Crime Time» werden vorrangig wahre Kriminalfälle aus Deutschland behandelt. Die Auseinandersetzung mit nationalen Fällen ermöglicht besonders tiefgreifende Recherchen. Hierbei sind Gespräche mit den Beteiligten überaus hilfreich. Die Zuhörer und Zuhörerinnen erhalten somit einen exklusiven Einblick in die Ermittlungstätigkeiten der Behörden. Alte und neue Fälle werden auf diese Weise neuaufgerollt und in das Gedächtnis zurückgerufen. Auch ungeklärte Fälle werden in diesem Podcast thematisiert, um die derzeitigen Ermittlungsstände sowie etwaige Zeugenaufrufe mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Der True-Crime-Podcast «ARD Crime Time» wartet jeden zweiten Sonntag im Monat mit neuen Folgen auf interessierte Hörerinnen und Hörer.