Canal+ kauft Marodi TV

Wirtschaft

Mit der Übernahme wird das französische Unternehmen auf dem senegalischen Markt tätig.

Die CANAL+ Gruppe kündigt eine Beteiligung an der senegalesischen Produktionsgesellschaft MARODI TV an, einem der wichtigsten Akteure bei der Schaffung von Serien in Afrika. Damit verstärkt die Gruppe ihre Präsenz in Afrika und unterstreicht ihr Engagement für die afrikanische Kreativwirtschaft. MARODI TV wurde 2012 mit dem Ziel gegründet, hochwertige afrikanische Inhalte auf allen Medien zugänglich zu machen. Mit einem Katalog von über 600 Stunden an Inhalten, die auch von der afrikanischen Diaspora stark beachtet werden, positioniert sich MARODI TV als größter Serienproduzent im Senegal.Mit einer Community von sechs Millionen Abonnenten auf YouTube hat MARODI TV seinen Erfolg auf die Ausstrahlung seiner Serien über digitale Plattformen, lokale und panafrikanische Fernsehkanäle gestützt. Vor fünf Jahren gingen die CANAL+ Gruppe und MARODI eine starke Partnerschaft ein. Diese ermöglicht es MARODI TV, seinen Katalog im Line-up der Sender der CANAL+ Gruppe auszustrahlen, aber auch exklusive Serien zu produzieren, mit einer Erstausstrahlung auf dem Kanal Sunu Yeuf in der Sprache Wolof, gefolgt von einem Fenster in französischer Sprache auf dem panafrikanischen Kanal A+.MARODI TV wird weiterhin von seinem Gründer und Mehrheitsaktionär, dem senegalesischen Unternehmer Serigne Massamba Ndour, geleitet werden. Er wird sich auf die Schlagkraft von CANAL+ stützen, um die Qualität und Tiefe seines Katalogs - auch in anderen Sprachen - zu entwickeln und seinen Vertrieb auf dem gesamten Kontinent und darüber hinaus über die Synergien mit CANAL+ auszuweiten.