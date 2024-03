«James Bond» ein weiteres Mal an der Spitze des privaten Filmprogramms

Quotennews

ProSieben startete mitin den gestrigen Filmabend und kam bei 1,02 Millionen Fernsehenden auf hohe 4,0 Prozent Marktanteil. Die 0,31 Millionen Jüngeren blieben allerdings bei mäßigen 5,3 Prozent hängen. Weiter ging es mit. Bei einem Publikum von 0,74 Millionen Menschen vergrößerte sich die Quote hier sogar auf herausragende 6,3 Prozent. Auch für die 0,21 Millionen Umworbenen ging es mit passablen 6,9 Prozent etwas aufwärts.hatte in Sat.1 auf dem Gesamtmarkt eher weniger Erfolg. 0,87 Millionen Neugierige reichten für akzeptable 3,4 Prozent Marktanteil. Besser kam man da in der Zielgruppe weg, wo 0,40 Millionen Werberelevante gute 6,9 Prozent verbuchten. Mit der Komödie «Plötzlich Familie» ► fiel man im Anschluss bei 0,41 Millionen Zuschauern auf niedrige 2,5 Prozent Marktanteil zurück. Auch die 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährigen beendeten den Abend mit ernüchternden 3,9 Prozent. Auf dem Gesamtmarkt war der Vorsprung deutlich. Relativ schwach schnitt der Actionthriller jedoch in der Zielgruppe ab und musste hier den Animationsfilm in Sat.1 vorbeiziehen lassen.RTLZWEI hatte sich zur Primetime für den Thrillerentschieden und damit 0,45 Millionen Interessenten zum Einschalten bewegt. Mit mäßigen 1,7 Prozent Marktanteil war hier jedoch noch etwas Luft nach oben. Die 0,22 Millionen Jüngeren sicherten sich hingegen solide 3,8 Prozent. VOX zeigte die Free-TV-Premiere von, doch ging mit einer mageren Quote von 2,5 Prozent bei einer Reichweite von 0,64 Millionen Menschen unter. Auch bei den 0,20 Millionen Umworbenen hatte der Sender mit schwachen 3,5 Prozent Marktanteil keinen Erfolg.