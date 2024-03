ProSieben zeigt finale «Young Sheldon»-Staffel kurz nach US-Start

TV-News

In den USA lief bislang das erste Drittel der finalen Staffel, nun hat ProSieben die Free-TV-Ausstrahlung für Mitte April angekündigt.

Mitte Februar startete das US-Network CBS die Ausstrahlung der 15-teiligen finalen Staffel von. Von dem «The Big Bang Theory»-Spin-off, der hierzulande bei ProSieben beheimatet ist, sind bislang fünf Folgen gesendet worden. Nun steht fest, wann der junge Sheldon Cooper der von Ian Armitage verkörpert wird, auch in Deutschland aufschlagen wird. Der Unterföhringer Sender zeigt die finale siebte Staffel bereits ab dem 15. April, immer montags ab 20:15 Uhr.Damit drückt ProSieben noch intensiver auf Tube, als es in der Vergangenheit ohnehin schon der Fall war. Die sechste Staffel brauchte dreieinhalb Monate, um den Weg nach Deutschland zu finden. Nun sind es genau zwei Monate. Auch beim Streamingdienst Joyn werden die Folgen verfügbar sein. «Young Sheldon» folgt auf «Based on a True Story», besetzt mit «TBBT»-Darstellerin Kaley Cuoco. Die Comedy-Krimireihe endet am 8. April mit gleich drei Folgen.Für die letzten 15 «Young Sheldon»-Folgen haben sich die Macher der Serie etwas Besonderes einfallen lassen: Die Hauptdarsteller aus «The Big Bang Theory», Jim Parsons (Sheldon) und Mayim Bialik (Amy), werden Gastauftritte haben. allerdings wird noch geheim gehalten, in welcher Form sie in die Story eingearbeitet werden. Zunächst besuchen Sheldon (Ian Armitage) und seine Mutter Mary (Zoe Perry) die deutsche Stadt Heidelberg, als sie die Nachricht eines zerstörerischen Tornados ereilt. Mary möchte sofort zurück, doch Sheldon möchte in Deutschland bleiben.