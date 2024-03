«The Chosen»-Dreharbeiten startet im April

US-Fernsehen

Die vierte Runde soll demnächst im Fernsehen ausgestrahlt werden.

Das Glaubensdramawird fortgesetzt. Die Dreharbeiten für die fünfte Staffel beginnen am 11. April 2024 in Utah. Dort wird die Serie sechs Wochen lang gedreht, bevor der Rest der Produktion in Texas stattfindet. Derzeit läuft die vierte Staffel in verschiedenen Kinos. Nach Informationen des US-Branchenblattes ist die Produktion auf sieben Staffeln ausgelegt.Für die Dreharbeiten zur fünften Staffel kehrt Produzent Dallas Jenkins zurück, der wieder Regie führt und zusammen mit Ryan Swanson und Tyler Thompson auch das Drehbuch geschrieben hat. Die internationalen Vertriebsrechte wurden an Lionsgate vergeben. Die Serie startete zunächst als Crowdfunding-Projekt und wurde vor allem per App geschaut. Doch schon bald landete sie bei The CW und es folgten Premieren bei Netflix Amazon Prime Video und Peacock "Die Resonanz auf Staffel 4 war bisher überwältigend, was uns zu Beginn der Dreharbeiten einen schönen Schub gibt", so Jenkins gegenüber „Variety“. "Natürlich werden wir versuchen, die berühmteste Woche in der Geschichte der Menschheit darzustellen, deshalb hält die Euphorie der letzten Staffel nie lange an. Die gesamte 6. Staffel wird an einem einzigen Tag spielen, so dass die Darstellung einer Woche in der 5.