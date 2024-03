Dreharbeiten an «Euphoria» verzögern sich

US-Fernsehen

Zu den neuen Folgen gibt es widersprüchliche Aussagen.

Der Start der dritten Staffel von «Euphoria» ► wurde verschoben. "HBO und Sam Levinson sind weiterhin entschlossen, eine außergewöhnliche dritte Staffel zu produzieren", sagte ein HBO-Sprecher dem US-Branchenblatt „Variety“. "In der Zwischenzeit erlauben wir unseren gefragten Schauspielern, andere Möglichkeiten zu verfolgen."Die Drehbücher für eine dritte Staffel seien in Arbeit. Zuvor hatte es im Flurfunk geheißen, die dritte Staffel werde es nicht geben. Der Tod von Angus Cloud im Juli 2023 und Streiks in Hollywood hatten die Produktion massiv gestört. Stars wie Zendaya oder Sydney Sweeney erlebten einen deutlichen Popularitätsschub.In «Euphoria» ► spielen außerdem Maude Apatow, Eric Dane, Alexa Demie, Nika King, Storm Reid, Colman Domingo und Austin Abrams mit. Die Serie folgt Rue (Zendaya), einem drogenabhängigen Teenager, der darum kämpft, nach einer Entziehungskur clean zu bleiben und wieder in die Highschool zurückzukehren.