RTL füllt den Abend mit alten Comedy-Shows

Quotennews

Sascha Grammel, Otto und Markus Krebs waren mit alten Bühnenprogrammen dran. Das Fazit fiel je nach Sendung recht unterschiedlich aus.



RTL zeigt am gestrigen Abend ein abwechslungsreiches Comedy-Programm. Los ging es zur Primetime mit. Dies war eine Wiederholung der Show, welche erstmals 2020 ausgestrahlt worden war. Der Bauchredner-König präsentierte im Jahr 2019 sein viertes Soloprogramm, in der sowohl Saschas größte als auch kleinste Puppe einen Auftritt hatten.Die Erstausstrahlung hatten vor vier Jahren 5,12 Millionen Fernsehende verfolgt, was zu 16,5 Prozent Marktanteil geführt hatte. Bei den 1,82 Millionen Jüngeren waren 21,4 Prozent zustande gekommen. Diese Werte waren nun zwar weit entfernt, dennoch überzeugte das Programm 2,10 Millionen Zuschauer und landete so bei guten 8,0 Prozent Marktanteil. Die 0,41 Millionen Umworbenen taten sich etwas schwerer und blieben bei mäßigen 6,9 Prozent hängen.Weiter ging es ab 21.50 Uhr mit, wofür noch 1,11 Millionen Interessenten auf dem Sender blieben. Die Quote sank nun auf akzeptable 5,8 Prozent. Auch die 0,27 Millionen Werberelevanten rutschten auf einen niedrigen Marktanteil von 5,7 Prozent ab. Es folgte. Hier steigerte man sich bei einem Publikum von 0,64 Millionen Menschen wieder auf hohe 9,7 Prozent Marktanteil. Auch die 0,18 Millionen 14- bis 49-Jährigen kletterten wieder auf solide 9,7 Prozent nach oben.